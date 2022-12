BEKIJK: Van der Poel "bezeert knie en schouder" bij val, maar start morgen in Antwerpen

Snelle val op kasseitjes

Na een eerste passage aan de streep draaide Van der Poel met Pidcock in zijn wiel een bocht met kasseien in. Hij ging er iets te snel door, waardoor hij ten val kwam. Hij brak die val met zijn linkerknie.



Ook Pidcock ging erbij liggen, maar de wereldkampioen kon meteen voort. Van der Poel niet. Hij schudde met zijn hoofd en voelde aan zijn knie. Ook zijn schoen was kapot. Na een tijdje kroop hij mankend weer op de fiets. Richting exit dachten we, maar Van der Poel bleef toch nog langzaam op het parcours fietsen.



Hij verzeilde met de nodige grimassen helemaal achteraan, maar vond het blijkbaar toch beter om in koers te blijven. Dat is beter voor de doorbloeding van zijn knie richting herstel.