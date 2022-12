3 goals, 10.200 euro boete, maar 0 woorden: waarom zwijgt Kylian Mbappé?

Wat hebben Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne en Kylian Mbappé met elkaar gemeen op dit WK? Jammer genoeg geen plek in de 1/8e finales. Alle vier werden ze reeds verkozen tot "Man of the Match" in Qatar. Daarbij horen - naast een opvallende rode trofee - heel wat plichtplegingen. Zoals een obligaat interview voor de FIFA-camera's. Vreemd genoeg bedankte één iemand al twee keer voor dat praatje: Kylian Mbappé. Hij leek zelfs de naam van het biermerk bewust te verbergen.

Mister provocateur. De boete van 10.200 euro betaalde de vedette met de glimlach.

Gevoelige vragen

Bij het legertje Franse persmensen kunnen ze minder lachen met de zwijgmarathon van de grootste mediamagneet. Ook voor alle persconferenties en interviews in de mixed-zone paste Mbappé de voorbije weken namelijk. Alleen via sociale media liet de spits sporadisch eens van zich horen. Maar waarom? Volgens het Franse L'Equipe wil de Fransman alle gevoelige vragen over de organisatie van het WK in Qatar vermijden. Bij PSG betaalt de oliestaat immers jaarlijks zijn waanzinnige salaris van 131 miljoen euro. Mbappé beseft dat één woord vatbaar voor interpretatie een mediastorm richting de sjeiks kan doen waaien. Dan liever geen risico's.

Daarnaast speelt ook het verleden mee. Tijdens het vorige EK klopte de pers een relletje tussen Mbappé en Olivier Giroud gretig op. Die laatste verkondigde in de aanloop naar het toernooi dat zijn ploeggenoten hem niet vaak genoeg aanspeelden. "Ik krijg amper ballen", sakkerde hij. Zonder namen te noemen was het duidelijk dat het ging over Mbappé, die later op een persmoment nog eens stevig zou counteren. De onderlinge onvrede zou zich vertalen in een teleurstellend EK. Mbappé zelf miste de beslissende strafschop tegen Zwitserland, een match waarin hij ongewoon veel kansen vergooide.

Het rijtje der allergrootsten

Het Duracell-konijn heeft lessen getrokken uit zijn lege batterij van toen. Aan randzaken verspilt hij geen energie meer. De focus van Mbappé ligt volledig op een tweede wereldtitel. Hoe snel zou de Fransman dan opklimmen in het rijtje van de allergrootsten? Weinigen kunnen zeggen dat ze hun land meermaals als sleutelpion naar de ultieme voetbaltrofee loodsten. In de recente geschiedenis eigenlijk niemand.

Zou dat de stiekeme missie van Mbappé zijn? Doelpunten tegen Denemarken (2x) en Australië bewezen alvast dat het vizier op scherp staat.