Mazzu: "Als Charleroi niet had gebeld, weet ik niet of ik zo snel een nieuwe uitdaging had aanvaard"

"Als het bestuur van Charleroi me niet had gebeld, dan weet ik niet zeker of ik zo snel een nieuwe uitdaging had aanvaard. Nu heb ik meteen ja gezegd, want ik ken het huis, ik wist dat ik me er goed zou voelen."

Mazzu stond 6 seizoenen aan het roer bij Charleroi, tot hij in 2019 voor een nieuwe uitdaging koos bij Genk. "Eerlijk gezegd ben ik erg blij. Ik ben terug in een familiale sfeer. Dat doet deugd."

"Mijn eerste indruk toen ik terug was? Wat is het goed om hier te zijn", opende Mazzu zijn persconferentie met een brede glimlach. "Het doet deugd om een verleden terug te vinden dat positief was en dat me veel mooie dingen heeft gebracht."

Mazzu blikte nog eens filosofisch terug op zijn avonturen bij Genk en Anderlecht. "In het leven ga je door vele periodes. Soms wil je eens iets anders ervaren", zei hij. "En als je iets anders ontdekt, besef je dat je mist wat je hebt losgelaten."



"Uiteindelijk kom je terug bij je eerste liefde en daar voel je je het beste. Of deze club nu groter of kleiner is dan een andere, of de infrastructuur nu slechter is, dat maakt me allemaal niet uit."



"Ik heb gekozen voor een project dat me in staat stelt om in een goede sfeer te verkeren, dicht bij mijn familie te zijn en elke ochtend op te staan met een glimlach."