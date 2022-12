Gert Verheyen in Villa Sporza: "Zonder Lukaku hadden we de voorbije 8 jaar nog niet de helft gewonnen"

In het buitenland werd nogal snel (en gemakkelijk) naar Romelu Lukaku gewezen als hoofdschuldige voor het Belgische échec. Bij Gert Verheyen, die na het WK in 1998- ook als zondebok werd aangewezen, riep het allerlei nare herinneringen op.

"Een journalist vroeg mij na mijn rode kaart tegen Mexico: "Hoe voelt het om de schlemiel van België te zijn?" Dat herinner ik mij nog altijd heel goed. Op dat moment voel je je geen voetballer meer, wel een mens die vernederd wordt."

"Je moet onthouden dat achter elke voetballer een mens zit. Je mag het zeker zeggen als iemand slecht gespeeld heeft. Dat doen wij ook, dat is onze job. Maar zo niet."

"Het is goed dat dit niet van onze pers komt. Lukaku heeft nog periodes gehad dat hij werd bekritiseerd. Hij zou nog bekwaam geweest zijn om er onmiddellijk mee te stoppen."

"Als we Lukaku er 3 matchen hadden bijgehad, dan waren we zeker gekwalificeerd geweest", concludeert Verheyen stellig. "En als we hem de voorbije 8 jaar niet hadden gehad, hadden we nog niet de helft gewonnen van wat we nu hebben gewonnen."