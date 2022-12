"Kwestie van geduld": Philippe Vande Walle ziet parallel na WK-exits België en Duitsland

"Het is niet de schuld van een of meerdere personen, maar van het collectief. Zowel de spelerskern als de trainersstaf. Iedereen deelt in de verantwoordelijkheid." Bij Duitsland doet een gelijkaardig verhaal de ronde.

"De frappantste uitschakeling blijft toch België. In de pronostieken hield niemand rekening met een eliminatie in de groepsfase. Dat het toch gebeurt, is niet alleen teleurstellend, maar ook triest", meent de voormalige doelman.

In 4 uur tijd stortte zijn voetbalwereld tweemaal in. De Rode Duivels en de Duitsers werden uit de groepsfase gekegeld. Een streep door de rekening van groot liefhebber van het Duits voetbal, Philippe Vande Walle.

Ik hoorde veel mensen praten over hoe Duitsland aan het groeien was in het toernooi, maar enkele uren later was het gedaan.

"De Duitse ontgoocheling in de ploeg is groot. Het is een team dat steevast kandidaat is voor de kwart- of zelfs halve finales."

"Ik was in Duitsland voor de wedstrijd. Het enthousiasme was heel groot, het verwachtingspatroon enorm. Ik hoorde veel mensen praten over hoe Duitsland goed aan het groeien was in het toernooi, maar enkele uren later was het gedaan."

"Het resultaat is misschien hetzelfde als dat van België, het verschil tijdens de wedstrijd is enorm. Japan steekt Duitsland verdiend een stok in de wielen, maar het blijft een schande dat het twee WK's op rij in de groepsfase eruit gaat."