Wie is "Der Killer" Niclas Füllkrug, de Duitse hoop op goals tegen Costa Rica?

Niet alleen voor de Rode Duivels is het vanavond alles of niets. Ook Duitsland moet winnen en vooral... scoren. Daarvoor rekent de Bondsrepubliek op Niclas Füllkrug. Maak kennis met de onervaren international van middelbare (voetbal)leeftijd, die vorig seizoen nog in de Duitse tweede klasse speelde.

Sinds het pensioen van Miroslav Klose ontwikkelde Duitsland een nummer 9-probleem. De positie van rasechte targetman was sindsdien vacant. Tot de onbekende Niclas Füllkrug voor het eerst het wit-zwarte nationale truitje nat maakte. In de vriendschappelijke uitzwaaiwedstrijd tegen Oman vlak voor het WK maakte hij als invaller zijn debuut. Met zijn 29 jaar, 9 maanden en 7 dagen werd hij de oudste debutant ooit voor Duitsland. Meteen brak hij de wedstrijd open en scoorde. Daarmee zorgde hij er eigenvoetig voor dat Duitsland met een overwinning naar Qatar kon afreizen. (lees voort onder de foto)

Füllkrug, hier met Müller, ligt al goed in de groep.

Doelpuntenmachine in de Duitse tweede klasse

Het toonde meteen ook het gelijk van bondscoach Hansi Flick, die nogal verrassend, onder meer door het uitvallen van Timo Werner, Füllkrug tot één van zijn 26 spelers rekende. Niemand had een half jaar geleden kunnen voorspellen dat het nummer 11 van de toenmalige tweedeklasser Werder Bremen de klinische afmaker zou worden van de nationale ploeg op het WK 2022.

Want dat is net wat - en zéker bij Duitsland - in zijn voordeel speelt: Füllkrug kan scoren. Vorig seizoen loodste hij de Grün-Weißen met 19 doelpunten naar de Bundesliga. Daarin zit hij dit seizoen al aan 10 in 14 wedstrijden, goed voor de tweede plaats in de topschuttersstand.

Ooit nog samen met De Bruyne op het veld

10 jaar geleden al kwam hij er even als beloftevol jeugdproduct de neus aan het venster steken van de eerste ploeg, die toen rond Kevin De Bruyne draaide.

Maar dan werd hij geplaagd door blessures. Gevoelige knieën en enkels zorgden voor meerdere operaties. Telkens vocht hij zich terug, mét doelpunten. In de Duitse tweede klasse was hij goed voor 47 doelpunten in 135 wedstrijden na passages bij Greuther Fürth, Nürnberg en Hannover 96, gespreid over een decennium. En nu terug bij zijn jeugdliefde... (lees voort onder de foto)

De Bruyne (links) en Füllkrug (centraal, nr 41) waren ooit ploegmaats bij Werder Bremen.

De killer met het gat tussen de tanden

Werder Bremen maakte de terugkeer van Füllkrug bekend met een opmerkelijke tweet. De groen-witte familie wist meteen over wie het ging, want zo'n glimlach vergeet je niet snel. (lees voort onder de tweet)

Het tandtekort leverde hem de bijnaam Der Killer mit der Zahnlücke (de killer met het gat tussen de tanden) op, verkort Lücke. Erg vindt hij het naar eigen zeggen niet, hij heeft er zelfs zijn vrouw door ontmoet.

En dat hij iets heeft met tanden bewijst de ironie: ooit werd hij na training afgevoerd naar het ziekenhuis omdat een tand van zijn ploegmaat in zijn voorhoofd was blijven steken.

(lees voort onder de foto)

Het is duidelijk waarom Füllkrug zijn bijnaam kreeg.

Het recept van de nieuwe cultheld