Tour de France van 2024 eindigt met een tijdrit in de straten van Nice

Voor het eerst sinds 1905 zal de Tour dus niet aankomen in (de regio) Parijs, maar wel in Nice. De Zuid-Franse kuststad organiseerde in 2020 nog de Grand Départ van de Ronde van Frankrijk, maar mag in 2024 dus Parijs vervangen als aankomstplaats van de slotrit.

Dat wordt geen veredeld criterium zoals we het kennen van op de Champs-Elysées, wel een tijdrit. Het wordt de eerste keer dat de slotetappe van de Tour een tijdrit is sinds de legendarische ontknoping in 1989, toen Greg LeMond zijn rivaal Laurent Fignon nog uit het geel reed in Parijs.

Door de Olympische Spelen in Parijs gaat de Tour een week vroeger dan normaal van start, op 29 juni. De slotrit in Nice is op 21 juli, 5 dagen voor de start van de Spelen. Waar de Tour in 2024 start is nog niet officieel bekend, maar volgens verschillende bronnen zal dat in het Italiaanse Firenze zijn.

In 2025 keert de Tour terug naar Parijs, dat staat nu al vast. "Dan vieren we dat de Tour al 50 jaar aankomt op de Champs-Elysées", zegt organisator Christian Prudhomme.