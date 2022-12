Jan Vertonghen gaat zelf door als Rode Duivel: "Ik voel me nog supergoed"

Game over. De Wereldbeker van de Rode Duivels zit er al op na de groepsfase. Een 0-0-gelijkspel tegen Kroatië was niet voldoende om het vel nog te redden. Lees hier de eerste reacties van de spelersgroep.

Jan Vertonghen was de eerste Duivel die opdook in de mixed zone. "Ik ben zeer, zeer ontgoocheld", vertelde de recordinternational bij de RTBF. "We hebben alles gegeven voor België, onze groep en onze coach. Maar het was niet genoeg." "We hebben het inderdaad niet vanavond verloren. Nu hadden we veel kansen, meer dan in de vorige matchen samen, maar het is niet gelukt." Zelf speelde Vertonghen een prima match en wees hij op de juiste mentaliteit bij de Belgen. "Je hoeft ook geen 26 vrienden te zijn om te winnen."

Mijn toekomst bij de Duivels? Ik moet alles op een rijtje zetten, maar ik voel me nog supergoed, ook al denkt niet iedereen daar zo over. Jan Vertonghen

"Het gevoel na deze match geeft wel perspectief, maar we hadden veel grotere verwachtingen. Ik was nog niet klaar om naar huis te gaan", vulde Vertonghen aan bij Ruben Van Gucht. Over zijn beschikbaarheid zei hij het volgende: "Ik moet alles op een rijtje zetten, maar ik voel me nog supergoed, ook al denkt niet iedereen daar zo over." "Maar ik ben zo trots om voor België te spelen en om met de jonge jongens bezig te zijn. Niet alles loopt van een leien dakje, maar dat hoeft ook niet."

Toby Alderweireld: "Trots op Jan, samen bewezen dat we nog sterk zijn"

Toby Alderweireld, die andere ancien in de defensie, wilde niet veel zeggen over het vervolg van zijn interlandcarrière, maar ging meteen over naar Jan Vertonghen als onderwerp. "Wat ik kan zeggen, is dat ik enorm trots ben op Jan", zei de Antwerp-verdediger. "Hij is een van mijn beste vrienden in het voetbal en we hebben samen laten zien dat we nog sterk zijn. We hebben de kritische commentaren doorstaan." "Misschien was dit onze laatste match samen en daar wil ik hem voor bedanken." "Voor mezelf is het een eer om voor België te spelen. Ik heb alles gegeven voor mijn land en ik hoop dat de mensen dat gezien hebben."

Jeremy Doku: "Het einde van een generatie? Neen"