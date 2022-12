Eine Blamage! WK-exit zindert na bij Duitsland: "Het kon wel een horrorfilm zijn"

Kai Havertz moest op zijn lippen bijten na de wedstrijd. "We zijn boos over onszelf, maar ook boos over Spanje (dat verloor van Japan, red.). Toch moeten we kijken naar wat wij we zelf fout hebben gedaan: verliezen tegen Japan en gelijkspelen tegen Spanje."

"Maar dat het gelopen is zoals het gelopen is ... Het kon wel een horrorfilm zijn", jammerde de spits, die zijn land er voor de tweede opeenvolgende keer in de groepsfase zag uitgaan op een WK. "Het doet ons allemaal nadenken over wat er verkeerd loopt en wat er moet veranderen."

"Ik denk dat we op het juiste pad zitten, maar we presteren niet zoals het moet nét wanneer het belangrijk is. We moeten eerlijk zijn tegen onszelf en verantwoordelijkheid nemen", besloot hij.