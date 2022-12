Bergen smeert Oostende 2e nederlaag aan, ook Antwerp onderuit

clock 22:37

22 uur 37. Oostende slikt tweede nederlaag. Leider Oostende weet voor het eerst in ruim een maand weer hoe het voelt om te verliezen in de competitie. Tegen een stug Bergen had het halfweg een nipte voorsprong, maar de thuisploeg ging er na de rust nog net over. Oostende moet na zijn tweede nederlaag van het seizoen Charleroi naast zich dulden op kop. .