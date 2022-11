Interim-coach Will Still wordt hoofdcoach van Reims, Diawara verlaat Anderlecht en wordt T2

Half oktober nam Will Still (30) bij Reims het roer ad interim over van de Spanjaard Oscar Garcia. Reims telde toen amper 8 punten na 10 speeldagen en stond 15e in de Ligue 1.



Onder Still klom de champagnestad na 2 zeges en 3 gelijke spelen op naar de 11e plaats. Goed genoeg om nu gebombardeerd te worden tot hoofdcoach.



Reims zal volgens Franse media wel een stevige boete moeten betalen, omdat de Britse Belg het vereiste diploma (UEFA Pro-licentie) pas in de zomer van 2023 zal betalen.

De 44-jarige Samba Diawara wordt assistent-coach van Still. De voormalige Malinese international was het seizoen begonnen als T2 van Felice Mazzu bij Anderlecht. Na Mazzu's ontslag werd hij assistent-coach van RSCA Futures.

Bij Reims spelen 3 Belgen: Thomas Foket, Maxime Busi en Thibault De Smet,