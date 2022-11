Franse tv-zender TF1 beëindigt uitzending bij 1-1... en begint nieuws met 1-0

Het laatste beeld dat de Franse kijkers zagen was de scheidsrechter die naar de VAR aan het luisteren was...

De Fransen kregen dus niet mee dat de goal van Griezmann werd afgekeurd en Frankrijk alsnog verloor. Enfin, ze kregen dat wel mee, als ze waren blijven zitten voor het tv-journaal.

De nieuwslezer zette het recht en bood excuses aan namens de zender, die achteraf ook op de sociale media nog verontschuldigingen overbracht.



"We vinden het heel erg jammer dat we jullie niet live hebben kunnen meedelen dat het doelpunt werd afgekeurd."



Aan het resultaat in groep D veranderde dat niet veel. Frankrijk bleef groepswinnaar, Tunesië had aan die zege niet genoeg om naar de tweede plaats te springen.