Opgelet! Vanaf vandaag pas voetbal vanaf 16 uur en 2 matchen tegelijkertijd in elke groep

Uw routine van de voorbije 10 dagen mag de vuilbak in. Op de derde speeldag van het WK in Qatar is het speelschema sterk veranderd in vergelijking met de eerste twee. Zo moeten de 4 ploegen uit elke poule hun laatste plaatsingswedstrijd op hetzelfde moment spelen. De eerste twee wedstrijden van de dag worden steevast om 16 uur gespeeld, de overige twee om 20 uur. Toch hoeft u opnieuw geen enkele baltoets te missen. Al zal u deze keer wel twee schermen nodig hebben. Zo kan u álle wedstrijden volgen met een livestream in onze website/app. De lineaire kijkers kunnen switchen tussen Canvas, Ketnet en Één. Een overzicht.

dinsdag 29/11 aftrap affiche uitzending 16 uur Nederland - Qatar vanaf 15.30 uur op Één Ecuador - Senegal vanaf 15.50 uur op Canvas 20 uur Wales - Engeland vanaf 19.40 uur op Één Iran - Verenigde Staten vanaf 19.55 uur op Ketnet

woensdag 30/11 aftrap affiche uitzending 16 uur Tunesië - Frankrijk vanaf 15.30 uur op Één Australië - Denemarken vanaf 15.50 uur op Canvas 20 uur Polen - Argentinië vanaf 19.40 uur op Één Saudi-Arabië - Mexico vanaf 19.55 uur op Ketnet

donderdag 1/12

aftrap affiche uitzending 16 uur Kroatië- België vanaf 15.30 uur op Één Canada - Marokko vanaf 15.50 uur op Canvas

Rode Duivels

1 december is D-Day voor de Rode Duivels. De wedstrijd van onze nationale ploeg tegen Kroatië wordt om 16 uur op gang getrapt. De uitzending vanuit het Wintercircus begint al om 15.30 uur en wordt integraal uitgezonden op Één. Net zoals elke andere wedstrijd is de omkadering en wedstrijd ook integraal via een livestream in onze website/app te bekijken. Even vooruitlopen op de feiten. De Duivels kunnen de 1/8e finales met een gelijkspel of een overwinning nog halen. 1e : Wanneer België de poulefase als groepswinnaar kan afsluiten, speelt het op dinsdag 6 december om 16 uur tegen de nummer 2 van Groep E .

: Wanneer België de poulefase als groepswinnaar kan afsluiten, speelt het op dinsdag tegen de nummer 2 van Groep E 2e: Bij een tweede plaats moeten de Duivels al op 5 december om 16 uur aantreden tegen de groepswinnaar van Groep E. In Groep E strijden Spanje, Japan, Costa Rica en Duitsland nog om een ticket voor de knock-outfase.

