BEKIJK: Ronaldo speelt zelf voor VAR! Portugees blijft goal zelfs na laatste fluitsignaal claimen

Een goaljesdief, pur sang. Cristiano Ronaldo claimde tegen Uruguay het eerste doelpunt, maar de Portugees zijn aandeel in de openingstreffer was slechts een schijnmanoeuvre. Toch probeerde de diepe spits van Portugal ook nog na het laatste fluitsignaal zijn gelijk te halen. Een Wesley Sonck'ske volgens Arnar Vidarsson in Villa Sporza.