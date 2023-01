Voorstelling Ineos Grenadiers: de crèche waar men zoekt naar de kroonprins

The sky is the limit. Dat beseffen ze bij Ineos Grenadiers en voorgangers al sinds dag 1. De hemel bestormen doen ze tegenwoordig met een bijzonder jeugdig ensemble. Vormen de jonkies samen een niet te breken front en is het realistisch om de droogte in Parijs te counteren? Lees het in deel 3 van onze vooruitblik op het wielerjaar.

IN: 18, 18, 21, 23, 27 OUT: 26, 29, 30, 30, 36, 37 Neen, het zijn niet de winnende Lotto-cijfers, wel de leeftijden van de nieuwkomers en de vertrekkers bij Ineos Grenadiers. Vorig jaar was er al een forse verjongingskuur doorgevoerd, anno 2023 zijn de laatste rimpels weggegomd. Het adagium van de gulle geldschieters wordt nog meer vertaald in het rennersbestand: jong, dynamisch, offensief en avontuurlijk. Zoals ook een Grenadier aan de man wordt gebracht.

Belangrijkste zeges Ineos Grenadiers in 2022: rit in Tirreno-Adriatico (Ganna), 2 ritten en eindwinst in Ronde van het Baskenland (Martinez), Amstel Gold Race (Kwiatkowski), Brabantse Pijl (Sheffield), Parijs-Roubaix (Van Baarle), rit in de Dauphiné (Ganna), rit in Ronde van Zwitserland (Thomas), rit in de Tour (Pidcock), Ronde van Polen (Hayter), 3 ritten in de Vuelta (Carapaz)

Ineos gaat voor oranje tinten in 2023.

Parijs-Roubaix stond al lang op het verlanglijstje

De facelift heeft Ineos een nieuw imago én resultaten opgebracht. Het enerverende Skybot-gehalte is verdwenen, de Britten waren met hun jeugdbeweging een smaakmaker in het voorjaar. Zonder handrem, wel met de borst vooruit. Alles begint bij goesting, gretigheid en joie de vivre. Dylan van Baarle liet met Parijs-Roubaix de Britse natte droom in vervulling gaan, Michal Kwiatkowski won de Amstel na millimeterwerk en de zege van piepkuiken Magnus Sheffield in de Brabantse Pijl was misschien wel het typevoorbeeld van wat het Ineos-DNA voortaan moet weerspiegelen. Dat biedt evenwel geen garanties op een bisnummer dit seizoen. Van Baarle is weggekaapt, Kwiatkowski reed zich na het voorjaar klem in een sukkelstraatje en de jonkies zijn voor hun concurrenten geen onbekenden meer. Doorbreken is één stap, bevestigen is vaak een meer complexe horde.

Het alfamannetje in Pidcock

Bij Ineos weten ze evenwel goed genoeg dat ze goud in handen hebben, met Tom Pidcock wellicht als Britse parel par excellence.

Van bij zijn eerste trap in het veld werd er getoeterd dat het voorjaar op de weg primeerde en na een wisselvallig en ingewikkeld 2022 wil Pidcock de poort naar de absolute top nu resoluut openbeuken. Dan zal hij wel moeten aanvaarden dat de nummer 1 niet altijd het winnende lot trekt. Kamikaze-acties zoals in de Amstel (waar hij ging jagen op ploegmakker Kwiatkowski) zal hij zich geen tweede keer meer kunnen veroorloven. Van Baarle, intussen ex-ploegmaat, liet al langs zijn neus weg verstaan dat Pidcock voorlopig de verkiezing tot modelploegmaat niet wint. De intelligente Pidcock beseft ook wel dat de interne wachtkamer uitpuilt. Naast de al vernoemde Sheffield was Ben Turner misschien wel de Ineos-MVP in het voorjaar en Filippo Ganna en Roubaix, dat moet toch eindelijk eens vonken geven.



Twijfels rond Bernal, geruchten over Rodriguez

Weelde in de klassieke kern? Luxe in het klassementsdepartement. In alfabetische volgorde: Thymen Arensman, Egan Bernal, Tao Geoghegan Hart, Ethan Hayter en broertje Leo, Daniel Martinez, Lucas Plapp, Carlos Rodriguez, Pavel Sivakov en Geraint Thomas. En ook Pidcock zal nog passeren in dat laboratorium. Al verbloemt bovenstaand lijstje ook enkele pijnpunten en kwetsbaarheden. Keert de oude Bernal nog terug? Niet bij iedereen verloopt het herstel zo snel en wonderwel - vergelijk met onder meer Jakobsen en Evenepoel - na een kennismaking met de hel. Hart lijkt met zijn Giro van 2020 vooral een onehitwonder, Sivakov trappelt ter plaatse, Martinez overtuigt meer vanuit de schaduw, Hayter en Plapp zijn nog op ontdekkingstocht. Thomas verraste iedereen (misschien nog het meest zijn eigen ploeg) met een 3e plaats in de Tour, maar een herhaling van dat "the best of the rest"-script zou gezien zijn gezegende leeftijd een huzarenstukje zijn. Hij zet zijn mes en vork in de Giro. Resten nog Arensman en Rodriguez. Die eerste is een veelbelovende en zelfbewuste nieuwkomer, maar zal zijn plaatsje in de hiërarchie nog moeten afdwingen. De Spaanse kampioen bewees - tot zijn val - in de Vuelta dat hij kan schitteren, maar Rodriguez zou in 2024 verkassen naar Movistar. Kan en mag hij dan wel de eerste viool spelen? Volgens de voorlopige planning wordt dat Nederlands-Spaanse duo nog niet uitgespeeld in de Tour.

IN OUT Thymen Arensman (Ned/DSM) Richie Porte (Aus/gestopt) Connor Swift (GBr/Arkéa-Samsic) Adam Yates (GBr/UAE) Leo Hayter (GBr/Hagens Berman Axeon) Richard Carapaz (Ecu/EF-EasyPost) Joshua Tarling (GBr) Dylan van Baarle (Ned/Jumbo-Visma) Michael Leonard (Can) Andrey Amador (CRi/EF-EasyPost) Eddie Dunbar (Ier/Jayco-AlUla)

Marginal gains of toch puur talent?

Hoewel het dus (vallende) sterren regent, is Ineos Grenadiers de poleposition en zijn voorsprong in het rondewerk sinds de Tour van 2020 kwijt. Voorloper Sky was een pionier. De term "marginal gains" bezorgde de concurrentie nachtmerries. UAE en vooral Jumbo-Visma hebben dat gat evenwel gedicht en zijn zelfs weggesprint. Maar wellicht was de jarenlange Britse dominantie tussen 2012 en 2019 grotendeels te verklaren door de vaststelling dat Sky in de Tour - nog altijd de belangrijkste wortel voor de ogen van de sponsors - telkens over de sterkste pion beschikte. Innovatie is één onderdeel, mankracht en talent is een ander en wellicht doorslaggevend facet. Als Bernal zijn oude niveau niet meer aantikt, lijkt Ineos Grenadiers ook nu de nummer 3 in de pikorde. Laat het dus geen verrassing zijn dat ze in het Britse commandocentrum op hun landkaart een stevig vlagje bij Schepdaal geplant hebben.

Egan Bernal in het geel: zien we dat beeld nog terug?

Lekt Adam Yates gevoelige informatie?

Er zijn natuurlijk teams die met slechtere papieren naar het front trekken, maar Ineos mag vooral het belang van zijn vertrekkers niet onderschatten. Richard Carapaz faalde op de voorlaatste dag van de Giro, maar de adelbrieven van de olympische kampioen wissel je niet zomaar in. Net zoals het métier van Richie Porte. En dan is er nog Adam Yates. In de grote rondes kon hij nooit overtuigen, rittenkoersen van een week zijn wel een kolfje naar zijn hand. Daar heeft Ineos genoeg alternatieven voor, maar Yates stapt wel met kennis van de interne keuken over naar rechtstreekse concurrent UAE. Gevoelig, al beschikken de Britten in hun koelcel nog over voldoende ingrediënten om van 2023 een bruisende cocktail te maken.

Zijn einde contract in 2023: onder meer Geraint Thomas, Jonathan Castroviejo, Daniel Martinez, Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov, Luke Rowe, Laurens De Plus, Carlos Rodriguez bron: procyclingstats.com

