Rode Duivels LIVE: Volg om 12 uur de persconferentie met Martinez en Castagne

Heel wat vragen gingen over de gebeurtenissen in de kleedkamer na de verloren wedstrijd tegen Marokko. De voorbije dagen werd er her en der verteld dat er een verhitte discussie was ontstaan, maar Hazard en Courtois drukten die geruchten samen de kop in. "Of ik gevochten heb met Jan Vertonghen? Neen, natuurlijk niet. Hij is ook groter dan ik, hé", deed Hazard het met een kwinkslag. "Iedereen was ontgoocheld en Martinez heeft ons even toegesproken, maar verder was er geen ophef", vulde ook Courtois aan."Ik heb vooral veel leugens gelezen de laatste dagen."





Daarnaast hebben de Rode Duivels gisteren een groepsgesprek van ruim een uur gehouden om iedereen op dezelfde lijn te krijgen/houden. "We hebben er allemaal ons hart kunnen luchten en zijn eerlijk geweest. Wat er exact gezegd is, houden we binnenskamers", vertelde het duo.





Er werd de laatste dagen ook vaak naar Kevin De Bruyne gewezen na zijn interview met The Guardian. "Ik heb een gesprek gehad met Kevin De Bruyne", vertelde Hazard."Ook hij gelooft er nog volop in, anders zou hij niet naar Qatar gekomen zijn. Hij heeft enkel gezegd dat we vier jaar ouder zijn dan vorig WK. Dat is nu eenmaal zo. In interviews worden dingen vaak fout geïnterpreteerd. Maar Kevin zal altijd als eerste zijn om voorop te gaan in de strijd"





Op het einde van het persmoment sloot Courtois strijdvaardig af met de hoopvolle woorden: "Het belangrijkste is dat er donderdag 23 strijders op het veld zullen verschijnen".