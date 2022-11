LIVESTREAM: Kijk nu naar persconferentie met Martinez en Castagne: "maandag was geen crisisvergadering"

clock 12:36 12 uur 36. Dat we niet de resultaten gehaald hebben, die we initieel voor ogen hadden, is nu wel duidelijk. Dit zijn de momenten waar je als groep ook sterker kan uitkomen. We moeten onze tweede kans met twee handen grijpen. Roberto Martinez. Dat we niet de resultaten gehaald hebben, die we initieel voor ogen hadden, is nu wel duidelijk. Dit zijn de momenten waar je als groep ook sterker kan uitkomen. We moeten onze tweede kans met twee handen grijpen. Roberto Martinez

Martinez: "Diegene die het bericht verspreid heeft, is geniaal"

Martinez: "Spijtig dat Belgische media op fake news gesprongen zijn"

Ik weet niet vanwaar het verhaal komt, maar ik zou er als journalist niet op ingaan. Ik zou liever mijn land steunen dan het af te kraken. De persoon die het valse bericht gelekt heeft, heeft enkel naar persoonlijk gewin gekeken. Geniaal in dat oogpunt, maar ook een serieuze own-goal voor het land. Roberto Martinez over het verhaal in L'Équipe

Lukaku is een belangrijke speler in onze ploeg, zeker in de zone van de waarheid. Als hij in de spits staat, kunnen we als ploeg zeer direct voetbal spelen. Daarnaast is hij ook een leidersfiguur in onze ploeg. Roberto Martinez

We hebben ons wat te veel laten leiden door fake news en kritiek van de buitenwereld. Het is frappant om te zien dat er enkele nieuwsmedia in België meegegaan zijn in de golf van valse berichtgeving. Het lijkt alsof de jacht naar roddels momenteel belangrijker is dan verzoenende taal. Nu moeten we vooral naar onszelf kijken en niet te veel meer luister naar het geruis van buiten het kamp. Roberto Martinez

Castagne: "We speelden die eerste matchen om niet te verliezen, niet om te winnen"

We hebben de eerste twee wedstrijden te veel gespeeld om niet te verliezen. Daardoor zitten we nu wel wat in de problemen. Morgen gaan we naar de wedstrijd met de mindset dat we zullen winnen. Timothy Castagne

Lukaku is zeer belangrijk voor deze groep. Of hij nu op het veld staat of niet. Timothy Castagne

Er kwam veel kritiek op ons, dat willen we nu counteren op het veld. We zijn misschien net te veel bezig geweest met de negatieve zaken waardoor we het vertrouwen wat kwijt waren. Bij mij zijn er alleszins veel twijfels weg. Timothy Castagne

Castagne: "Neen, het was geen crisisvergadering na Marokko"

We zaten niet zo diep in de put als jullie denken. De gebeurtenissen na de wedstrijd zijn opgeblazen door de buitenwereld. Timothy Castagne

Kijk vanaf nu ook naar de LIVESTREAM hierboven.

We hebben een goed groepsgesprek gehad maandag. Het was belangrijk dat we dat gesprek hebben gehad, maar ik zou het geen crisisvergadering noemen. Je zag tijdens de training al dat het beter ging met de groep. Timothy Castagne

We gaan morgen alles geven voor onszelf en voor het land. We gaan voor elkaar vechten tussen de lijnen en ben ervan overtuigd dat we zullen winnen. Ik geloof in onze kwaliteiten. Timothy Castagne

