LIVEBLOG winterbreak: Union wint in Zulte, STVV klopt het team van Bakkali

Zulte Waregem - Union 1-2. Een week voor de 1/8e finale in de beker tegen Oostende heeft Union met het kleinste verschil gewonnen in Zulte. In een wedstrijd van 4 keer 30 minuten maakten Vanzeir en Puertas de doelpunten voor de vicekampioen. Tussendoor zorgde Fadera met een kopbal voor de 1-1.

STVV - RKC Waalwijk 3-0. STVV heeft vertrouwen getankt voor de bekermatch van volgende week tegen Club Brugge. Het team uit Sint-Truiden klopte de Nederlandse middenmoter RKC met 3-0. Konaté, Hayashi en Okazaki werkten de bal binnen. Bij RKC kwam voormalig Rode Duivel Bakkali (ex-Anderlecht) in actie. Hij zorgde voor het nodige gevaar, maar niet voor doelpunten.

Bij RKC kwam voormalig Rode Duivel Bakkali (ex-Anderlecht) in actie. Hij zorgde voor het nodige gevaar, maar niet voor doelpunten.





Cercle wint duel tegen KV Kortrijk. In een wedstrijd tussen 2 West-Vlaamse eersteklassers heeft Cercle Brugge aan het langste eind getrokken tegen KV Kortrijk: 2-3. Dankzij doelpunten van Kadri (KVK) en Hotic (Cercle) hielden beide teams elkaar in evenwicht aan de rust. Decostere bracht Cercle in de slotseconden van de 2e helft op voorsprong.



Dankzij doelpunten van Kadri (KVK) en Hotic (Cercle) hielden beide teams elkaar in evenwicht aan de rust. Decostere bracht Cercle in de slotseconden van de 2e helft op voorsprong.



Na 90 minuten speelden beide ploegen nog een halfuur extra. Mbayo bracht KVK daarin op gelijke hoogte van Cercle. De Japanse WK-ganger Ueda besliste de match met de winning goal.

Club Brugge verliest ook tweede oefenpartij. Club Brugge heeft ook zijn oefenwedstrijd tegen Excelsior Rotterdam verloren. Coach Carl Hoefkens gaf een jong elftal de kans tegen de Nederlanders, maar keek halfweg tegen een 0-1-achterstand aan. Markelo had net voor rust toegeslagen. Met tien nieuwe namen probeerde Club Brugge het tij nog te keren, zonder succes. Agrofiotis maakte er in het slot een 0-2-nederlaag van voor blauw-zwart. Club Brugge verloor eerder al een oefenduel tegen Rijsel met 1-0.



Met tien nieuwe namen probeerde Club Brugge het tij nog te keren, zonder succes. Agrofiotis maakte er in het slot een 0-2-nederlaag van voor blauw-zwart. Club Brugge verloor eerder al een oefenduel tegen Rijsel met 1-0.

Genk klopt Elche na dubbele achterstand. Competitieleider Genk heeft zijn eerste oefenwedstrijd op stage in Benidorm winnend afgesloten. Tegen de Spaanse eersteklasser werd het vanmiddag 3-2. Genk kwam na 10 minuten 0-1 achter door Ponce, maar Preciado maakte 4 minuten later al gelijk.



Genk kwam na 10 minuten 0-1 achter door Ponce, maar Preciado maakte 4 minuten later al gelijk.



Het begin van de tweede helft was voor de Spanjaarden met de 1-2 van Milla als resultaat, maar in het slotkwartier trok Genk het laken alsnog naar zich toe Onuachu maakte er 2 in de 76e en 87e minuut. De laatste was vanaf de stip.



Genk speelt dinsdag nog een tweede oefenduel, tegen de Franse tweedeklasser Metz. Op 21 december hervat het Belgische debatten met een 1/8e finale in de beker tegen Anderlecht.

Union klopt Angers. Union heeft op stage in Murica gewonnen van het Franse Angers, dit seizoen hekkensluiter in de Ligue 1. Union ging rusten bij een 1-1-stand, Ayensa scoorde de Brusselse goal, maar kon na de rust de zege nog pakken. Het werd uiteindelijk 3-2, voor Union konden ook François en Nieuwkoop scoren.

Mazzu verliest met Charleroi. Voor het eerst sinds zijn terugkeer naar Charleroi heeft Felice Mazzu een match afgewerkt als coach van de Carolo's. Tegen Besiktas zette ex-Standard-speler Jackson Muleka de Turken al vroeg op voorsprong. Charleroi slikte voor de rust nog een 2e tegengoal. Mazzu zag in de 2e helft hoe de Iraniër Amirhossein Hosseinzadeh nog de aansluitingstreffer maakte. 2-1 was ook de eindstand.



Tegen Besiktas zette ex-Standard-speler Jackson Muleka de Turken al vroeg op voorsprong. Charleroi slikte voor de rust nog een 2e tegengoal. Mazzu zag in de 2e helft hoe de Iraniër Amirhossein Hosseinzadeh nog de aansluitingstreffer maakte. 2-1 was ook de eindstand.

Standard verliest met 4-1 van Nice. Standard heeft in een oefenpartij het hoofd moeten buigen voor Nice, de nummer 9 uit de Ligue 1. Halfweg keken de Luikenaars nog maar tegen een 1-0-achterstand aan na een doelpunt van Thuram, maar na de pauze ging Standard helemaal kopje-onder. De Algerijn Andy Delort verdubbelde op het uur de score. Denis Dragus kon niet veel later weer de aansluiting vinden met een kopbal op een assist van Perica, maar lang duurde de vreugde niet bij Standard. Bodart kon een strafschop van Delort wel nog tegenhouden, maar luttele minuten later moest de doelman zich toch omdraaien. Rosario zette in de slotfase de 4-1-cijfers op het scorebord. Standard speelde eerder al 3-3-gelijk in een oefenduel tegen Olympiakos.



De Algerijn Andy Delort verdubbelde op het uur de score. Denis Dragus kon niet veel later weer de aansluiting vinden met een kopbal op een assist van Perica, maar lang duurde de vreugde niet bij Standard.



Bodart kon een strafschop van Delort wel nog tegenhouden, maar luttele minuten later moest de doelman zich toch omdraaien. Rosario zette in de slotfase de 4-1-cijfers op het scorebord. Standard speelde eerder al 3-3-gelijk in een oefenduel tegen Olympiakos.

Gent wint van Gent. AA Gent heeft Racing Gent met forfaitcijfers opzij gezet in de Cornelis Cup, een oefenpot tussen de twee stadsgenoten. De Buffalo's kwamen al snel op voorsprong via Hjulsager en zagen Cuypers (2x) en Hong voor een 0-4-ruststand zorgen. Hauge zorgde vlak na de rust voor de forfaitcijfers, daarna werd er niet meer gescoord.

AA Gent klopte zijn stadsgenoot in de derby.