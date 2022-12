LIVEBLOG winterbreak: Standard speelt gelijk tegen Griekse kampioen Olympiakos

clock 21:00 21 uur . Standard speelt gelijk tegen Olympiakos. Standard heeft op stage gelijk gespeeld tegen de Griekse landskampioen Olympiakos. Standard kwam via Davida al vroeg op voorsprong, maar zag de Grieken op het uur gelijk maken via de ervaren El Arabi. Via Ohio kwam Standard opnieuw op voorsprong, maar opnieuw kon Olympiakos die achterstand ongedaan maken, nu via Bakambu. Niet veel later gingen de Grieken dankzij El Arabi zelf over Standard, met de 2-3, maar Ohio kon in de slotminuut alsnog een gelijkspel afdwingen. . Standard speelt gelijk tegen Olympiakos Standard heeft op stage gelijk gespeeld tegen de Griekse landskampioen Olympiakos. Standard kwam via Davida al vroeg op voorsprong, maar zag de Grieken op het uur gelijk maken via de ervaren El Arabi. Via Ohio kwam Standard opnieuw op voorsprong, maar opnieuw kon Olympiakos die achterstand ongedaan maken, nu via Bakambu. Niet veel later gingen de Grieken dankzij El Arabi zelf over Standard, met de 2-3, maar Ohio kon in de slotminuut alsnog een gelijkspel afdwingen.

KV Mechelen wint bij NAC. Coach Steven Defour en KV Mechelen hebben een 0-2-oefenzege behaald op bezoek bij NAC Breda. Voor de rust kende KVM weinig moeite met de thuisploeg, Da Cruz en Schoofs verzilverden het overwicht. Na de koffie was NAC, dat onderaan de Nederlandse tweede klasse staat, de betere ploeg, maar dat resulteerde niet meteen in kansen en zeker niet in goals. KVM, dat heel wat jongeren kansen gaf, haalde zo ongeschonden het einde.



Lijnrechter verwijt KVO-coach belediging. PEC Zwolle duidt het incident met de KVO-coach en het arbitragetrio op zijn Twitteraccount. De trainer van Oostende kreeg volgens de verslaggever "een volslagen overdreven rode kaart", nadat hij het oneens was met een beslissing van de leidsman. Omdat de trainer niet weg wil, vertrekt de arbitrage. De assistent-ref denkt in het Engels te zijn uitgescholden, "maar hiervan was geen sprake", stelt de verslaggever van PEC. Na een goed gesprek keren de arbiters terug, maar de rode kaart blijft.



Oostende wint turbulente oefenmatch: rood voor KVO-coach. Een oefenmatch kan ook de gemoederen verhitten. In de eerste helft van Oostende tegen de Nederlandse tweedeklasser PEC Zwolle in Spanje leidde een hevige discussie met de scheidsrechter tot een rode kaart voor KVO-coach Dominik Thalhammer. De lokale ref verliet daarop het veld en de match lag stil. Na een tijdje ging de partij toch weer van start, waarna KVO met 1-0 ging rusten. Bätzner scoorde op aangeven van Atanga. In de tweede helft veranderde de score niet meer. Voor KVO was het de enige oefenmatch van de stage in Murcia, die morgen afloopt.



STVV klopt Eupen. Normaal was de oefenpartij in Eupen gepland, maar omdat er daar sneeuw viel, was Stayen de gastlocatie. En de thuisploeg won het pleit. Teixeira zorgde voor de 1-0 bij de rust, Bruno maakte er 2 na de pauze. Eindstand: 3-1.

Club Brugge verliest in Rijsel. Club Brugge heeft vrijdagvoormiddag in een vriendschappelijk duel een 1-0 nederlaag geleden tegen Rijsel, de nummer 7 in de Ligue 1. Jonathan Bamba maakte in de 13e minuut het enige doelpunt van de partij, die achter gesloten deuren in het trainingscomplex van de Noord-Franse club gespeeld werd. Blauw-zwart begon aan de wedstrijd met Senne Lammens, Clinton Mata, Brandon Mechele, Dedryck Boyata, Eduard Sobol, Raphael Onyedika, Casper Nielsen, Noah Mbamba, Shion Homma, Cisse Sandra en Chemsdine Talbi. Na de rust kregen ook Balanta, Sabbe, Audoor, Engels, Cuevas en Willems speelminuten.



