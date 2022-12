LIVEBLOG winterbreak: Standard niet opgewassen tegen Nice

clock 18:01 18 uur 01. Standard verliest met 4-1 van Nice. Standard heeft in een oefenpartij het hoofd moeten buigen voor Nice, de nummer 9 uit de Ligue 1. Halfweg keken de Luikenaars nog maar tegen een 1-0-achterstand aan na een doelpunt van Thuram, maar na de pauze ging Standard helemaal kopje-onder. De Algerijn Andy Delort verdubbelde op het uur de score. Denis Dragus kon niet veel later weer de aansluiting vinden met een kopbal op een assist van Perica, maar lang duurde de vreugde niet bij Standard. Bodart kon een strafschop van Delort wel nog tegenhouden, maar luttele minuten later moest de doelman zich toch omdraaien. Rosario zette in de slotfase de 4-1-cijfers op het scorebord. Standard speelde eerder al 3-3-gelijk in een oefenduel tegen Olympiakos. . Standard verliest met 4-1 van Nice Standard heeft in een oefenpartij het hoofd moeten buigen voor Nice, de nummer 9 uit de Ligue 1. Halfweg keken de Luikenaars nog maar tegen een 1-0-achterstand aan na een doelpunt van Thuram, maar na de pauze ging Standard helemaal kopje-onder.



De Algerijn Andy Delort verdubbelde op het uur de score. Denis Dragus kon niet veel later weer de aansluiting vinden met een kopbal op een assist van Perica, maar lang duurde de vreugde niet bij Standard.



Bodart kon een strafschop van Delort wel nog tegenhouden, maar luttele minuten later moest de doelman zich toch omdraaien. Rosario zette in de slotfase de 4-1-cijfers op het scorebord. Standard speelde eerder al 3-3-gelijk in een oefenduel tegen Olympiakos.

clock 21:48 21 uur 48. Gent wint van Gent. AA Gent heeft Racing Gent met forfaitcijfers opzij gezet in de Cornelis Cup, een oefenpot tussen de twee stadsgenoten. De Buffalo's kwamen al snel op voorsprong via Hjulsager en zagen Cuypers (2x) en Hong voor een 0-4-ruststand zorgen. Hauge zorgde vlak na de rust voor de forfaitcijfers, daarna werd er niet meer gescoord.

clock 21:47 AA Gent klopte zijn stadsgenoot in de derby. 21 uur 47. AA Gent klopte zijn stadsgenoot in de derby

clock 20:03 20 uur 03. Oostende sleept gelijkspel uit de brand tegen Lille. Oostende keek met Lille de nummer 7 uit de Ligue 1 in de ogen. Na 4 minuten spelen opende Thierry Ambrose de score vanaf de stip.



Na de rust ging Lille op en over de kustjongens dankzij 2 goals van Alan Virginius. Oostende leek af te stevenen op een 1-2-nederlaag totdat Indy Boonen in de slotfase de gelijkmaker tegen het net knalde.

clock 19:55 19 uur 55. Zulte Waregem verslaat Ardennen. Exact 5 jaar geleden versloeg Zulte Waregem in de Europa League Lazio met 3-2. Vandaag stond met KVV Ardennen een bescheidener team tegenover Essevee.



Na 3 minuten knalde Ndour de openingstreffer binnen. Diezelfde Ndour verdubbelde nog voor de rust de voorsprong. 20 minuten voor tijd kwam de 0-3 op het bord: De Buyser zag zijn schot via een Ardennen-verdediger in doel verdwijnen.

clock 18:18 Napoli-spits Victor Osimhen komt zijn ex-club Charleroi een bezoekje brengen tijdens de training:. 18 uur 18. Napoli-spits Victor Osimhen komt zijn ex-club Charleroi een bezoekje brengen tijdens de training:

clock 16:21 16 uur 21. Anderlecht vloert Panetolikos. Anderlecht heeft zijn eerste oefenwedstrijd onder coach Brian Riemer gewonnen. Tegen de Griekse eersteklasser Panetolikos haalde paars-wit het met 1-2.



Na amper 6 minuten mocht Anderlecht al vieren. Fabio Silva dribbelde zich knap vrij in het strafschopgebied en kon de vrijstaande Murillo bedienen: 0-1.



Net voor rust kwam het tot een opstootje tussen de Grieken en de Brusselaars, maar veel meer leverde de eerste helft niet op. Pas in de slotfase kon Arnstad de score verdubbelen na een mooie steekbal van Raman.



Luttele seconden later kon Shengelia (ex-OHL) nog tegenprikken, maar verder dan de aansluitingstreffer kwamen de Grieken niet meer.



Zaterdag speelde Anderlecht in zijn eerste oefenduel nog 1-1-gelijk tegen OFI Kreta. Later deze week volg nog oefenmatchen nog oefenmatchen tegen het Spaanse Real Sociedad en het Poolse Rakow Czestochowa.

clock 15:02 15 uur 02. Genk wint oefenduel tegen Heerenveen. Racing Genk heeft in een oefenwedstrijd Heerenveen, de nummer 8 uit de Eredivisie, opzijgezet. De leider in de Jupiler Pro League haalde het met 3-1, dankzij doelpunten van Ally Samatta, Nicolas Castro en Paul Onuachu. Voor Heerenveen scoorde Anderlecht-huurling Antoine Colassin.



De Limburgers vertrekken woensdag op stage naar het Spaanse Benidorm. Daar wordt zaterdag nog geoefend tegen Elche, de hekkensluiter in La Liga, en volgende week dinsdag tegen FC Metz, de nummer acht uit de Ligue 2.

clock 21:00 21 uur . Standard speelt gelijk tegen Olympiakos. Standard heeft op stage gelijk gespeeld tegen de Griekse landskampioen Olympiakos. Standard kwam via Davida al vroeg op voorsprong, maar zag de Grieken op het uur gelijk maken via de ervaren El Arabi. Via Ohio kwam Standard opnieuw op voorsprong, maar opnieuw kon Olympiakos die achterstand ongedaan maken, nu via Bakambu. Niet veel later gingen de Grieken dankzij El Arabi zelf over Standard, met de 2-3, maar Ohio kon in de slotminuut alsnog een gelijkspel afdwingen.

clock 15:55 15 uur 55. KV Mechelen wint bij NAC. Coach Steven Defour en KV Mechelen hebben een 0-2-oefenzege behaald op bezoek bij NAC Breda. Voor de rust kende KVM weinig moeite met de thuisploeg, Da Cruz en Schoofs verzilverden het overwicht.



Na de koffie was NAC, dat onderaan de Nederlandse tweede klasse staat, de betere ploeg, maar dat resulteerde niet meteen in kansen en zeker niet in goals. KVM, dat heel wat jongeren kansen gaf, haalde zo ongeschonden het einde.

clock 20:00 20 uur . België IN BEELD: Anderlecht-spelers moeten wegduiken voor vuurwerkpijlen in oefenpot tegen Kreta

clock 14:03 14 uur 03. Lijnrechter verwijt KVO-coach belediging. PEC Zwolle duidt het incident met de KVO-coach en het arbitragetrio op zijn Twitteraccount. De trainer van Oostende kreeg volgens de verslaggever "een volslagen overdreven rode kaart", nadat hij het oneens was met een beslissing van de leidsman.



Omdat de trainer niet weg wil, vertrekt de arbitrage. De assistent-ref denkt in het Engels te zijn uitgescholden, "maar hiervan was geen sprake", stelt de verslaggever van PEC.



Na een goed gesprek keren de arbiters terug, maar de rode kaart blijft.