D-day voor Argentinië en Denemarken: wie moet wat doen om zich nog te kwalificeren?

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

In het geval van een mogelijke gelijke stand tussen twee of meer landen in een groep zijn de scenario's nog eindeloos qua doelsaldo, aantal goals of fairplaypunten. Dan hebben we gekozen voor de meest waarschijnlijke scenario's.