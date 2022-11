Youri Mulder ziet dat één wijziging ontbreekt: "Trossard helaas bankzitter"

"Er moet nu wat loskomen bij de spelers", oordeelt Youri Mulder voor de partij. "De spelers kregen na Canada heel wat kritiek en zijn in hun eer gekrenkt, vandaag wil ik een reactie zien."



"Het probleem was toen niet alleen goed inspelen, maar ook het vrijlopen. Je moet je door een middenveld kunnen voetballen. Witsel en Tielemans hobbelden maar wat op het middenveld, dat is niet makkelijk voor Alderweireld en co."

Ondanks drie wissels, merkt de Nederlandse analist weinig verandering op. "Martinez probeert de as in stand te houden. Als voetballiefhebber zou ik Witsel ook uit de ploeg zetten. Het is net iets te vaak "een tikkie" breed."





En hij ziet dat één pion ontbreekt. "Er zit er eentje niet in, die op de bank zit: Leandro Trossard. Hij is de beste man bij de Belgen, dat laat hij zien in Engeland. Hij brengt energie en voetballend vernuft. Daarom is Thorgan Hazard ook wel een verrassing."