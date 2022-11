Canada staat 1-0 voor tegen Australië in de finale van de Davisbeker

Denis Shapovalov haalde het in Malaga (Spa) met 6-2 en 6-4 in een partij die 1 uur en 31 minuten duurde.



In het tweede enkelspel nemen Felix Auger-Aliassime (ATP-6) en Alex De Minaur (ATP-24) het later op de dag tegen elkaar op.



Als De Minaur verliest, is de Canadese buit binnen. Anders volgt een allesbepalend dubbelspel.



Canada staat voor de tweede keer in de Daviscup-finale. De eerste keer was in 2019, toen Spanje te sterk was. Australië won de Daviscup in het verleden liefst 28 keer, de vorige finale van de Aussies dateert van 2003.