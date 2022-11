Van complottheorieën tot nieuwe Beckham: wat je nog niet wist over de Kroatische selectie

Dominik Livakovic: Zadar, broeiplaats van topvoetballers

27 jaar - Doelman - Dinamo Zagreb Livakovic is net als vele andere Kroatische topsporters opgegroeid in de toeristische trekpleister Zadar. Er is daar klaarblijkelijk een goede mix van genen aanwezig, want het lijstje van topsporters dat in Zadar is grootgebracht, is indrukwekkend: Luka Modric (Real Madrid), Danijel Subasic (Monaco), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid)... Maar ook in de Belgische competitie hebben aan aantal Kroaten een verleden in Zadar. Denk bijvoorbeeld aan Stipe Perica (Moeskroen, Standard Luik) of Ivan Santini (Kortrijk, Standard Luik, Anderlecht). Het scheelde trouwens niet veel of Livakovic was nooit een voetballer geworden. Zo was de Kroaat lange tijd een basketballer, maar switchte hij net op tijd van ballen gooien naar ballen pakken.

Josip Juranovic: beter laat dan nooit

27 jaar - Rechtsachter - Celtic 8 jaar geleden nog op de foto met Kroatische legende Mario Mandzukic, morgen zelf in de basis voor Kroatië. De rechtsachter baande zich op 19-jarige leeftijd via lagere klassen een weg naar Kroatische eersteklasser Hajduk Split. Daar zakte hij enkele posities op het veld: van aanvallende middenvelder naar rechtsachter. Op onderstaande foto dacht hij waarschijnlijk nog dat hij in de voetsporen van Mandzukic kon treden, maar al snel bleek zijn beste positie dus lager op het veld te zijn.

Sinds kort is hij een starter voor Schotse club Celtic, waarmee hij vorig seizoen kampioen speelde. Dat leverde hem dus ook een plaats in de basis op bij Kroatië, pas op 26-jarige leeftijd.

Beter laat dan nooit.

Juranovic gaf een assist in de 4-1 overwinning tegen Canada.

Dejan Lovren: sympathie voor de complottheorie

33 jaar - Centrale verdediger - Zenit Dejan Lovren is een beruchte centrale verdediger met een rijk verleden, onder andere bij Liverpool. Maar hij is niet alleen berucht om zijn wilde verdedigingsstijl. De 33-jarige Kroaat staat namelijk bekend voor het regelmatig delen van complottheorieën op sociale media. Zo heeft hij tijdens de pandemie regelmatig een tweet gedeeld over het feit dat Corona een mythe was en dat de vaccins bedoeld zijn om het volk onder controle te krijgen.

Tegenwoordig focust hij zich vooral op Disney. De verdediger heeft het er niet zo voor dat Disney de LGBTQ+-gemeenschap verdedigt en liet dat merken door zijn abonnement op te zeggen.

Hopelijk gelooft hij in de complottheorie dat de Rode Duivels wereldkampioen kunnen worden. Wist u trouwens al dat hij BFF is met ex-ploeggenoot Mo Salah? De twee hebben een redelijk unieke relatie met elkaar. Kijk vooral onderstaande video over hoe Lovren zijn wedstrijddag start.

Josko Gvardiol: wereldverdediger in wording

20 jaar - Centrale verdediger - RB Leipzig Niet veel mensen kennen hem, maar de jonge verdediger staat bekend als een van de grootste talenten op Europese bodem. Zijn ex-trainer van Dinamo Zagreb - zijn vorige club - Zoran Mamic is lovend over de polyvalente voetballer.



Ik kan me geen speler herinneren waarbij het zo duidelijk was dat hij het zou maken. Zoran Mamic, ex-trainer van Gvardiol

"Veel spelers die hier gepasseerd zijn, waren voorbestemd om grote voetballers te worden: Luka Modric, Mateo Kovacic, Dani Olmo... Maar ik kan me geen speler herinneren waarbij het zo duidelijk was dat hij het zou maken", aldus Mamic.

Ook bij Leipzig presteert de moderne verdediger bovengemiddeld. Zo was er vorig seizoen geen enkele verdediger die meer succesvolle dribbels per wedstrijd had in de Europese topcompetities.

Borna Sosa: de nieuwe Beckham?

24 jaar - Linksachter - VfB Stuttgart "Borna heeft zelf al gezegd dat David Beckham zijn rolmodel is, en ik denk dat hij dezelfde kwaliteiten heeft", aldus de mooie woorden van sportief directeur van VfB Stuttgart Sven Mislintat. Ergens zit er wel een waarheid in. De voorzetten van Sosa zijn van een uitzonderlijke kwaliteit. Kijk vooral zelf even mee.

Zelf probeert hij er nuchter onder te blijven: "Het is moeilijk om jezelf te vergelijken met een voetballegende. Maar is het leuk om zoiets te horen? Natuurlijk." De selectie van Borna Sosa werd trouwens niet onbesproken gelaten in Kroatië. Ondanks zijn onmiskenbare kwaliteiten, heeft hij namelijk in het verleden geprobeerd om voor Duitsland uit te komen.

Marcelo Brozovic: Epic Brozo

30 jaar - Centrale middenvelder - Inter Er was een periode bij Inter dat Brozovic een paar weken op rij scoorde onder Roberto Mancini. Die opflakkering ging gepaard met een nieuwe viering van zijn goals. De mensen op Twitter vonden dat ze daar absoluut een bijnaam voor moesten vinden.

Al snel was er eensgezindheid over welke naam: Epic Brozo. Ondertussen is het een beroemde hashtag, die telkens uit de kast wordt gehaald wanneer de Kroaat een goal maakt. De middenvelder heeft onlangs zelfs een café geopend in Kroatië genaamd 'Epic Brozo'. De Kroaat kan de bijnaam duidelijk wel smaken!

Mateo Kovacic:de jongen die Liverpool afwees

28 jaar - Centrale middenvelder - Chelsea 'Never meet your heroes', zeggen ze. Dat ging wel op voor Kovacic, die in zak en as was na zijn grote idool Steven Gerrard te 'ontmoeten'. Toen hij ballenjongen was voor een wedstrijd waarin Gerrard aan de aftrap verscheen, zag hij zijn kans. Hij keek zo op naar de middenvelder van Liverpool, letterlijk en figuurlijk, maar Gerrard draaide zijn hoofd niet eens.

Dat hakte er diep in bij de Kroatische middenvelder. Hij zwoer vanaf toen om een betere voetballer te worden dan Gerrard ooit geweest is. Of dat gelukt is, laten we in het midden, maar hij hield duidelijk een wrok tegen Liverpool sindsdien. Een vijftal jaar geleden was er namelijk interesse van de club, nét om Gerrard te vervangen. Dat voorstel werd vakkundig de vuilbak in gegooid.

Luka Modric: de kapitein die zijn debuut vergat

37 jaar - Aanvallende middenvelder - Real Madrid Luka Modric, de immer sympathieke kapitein van Kroatië, is betrokken bij een schandaal in Kroatië in verband met zijn oude 'mentor' Zdravo Mamic. Mamic werd gearresteerd voor corruptie en belastingfraude in 2015. De saga zou Dinamo Zagreb zo'n 15 miljoen euro gekost hebben. Maar Mamic weigerde toe te geven, en pleitte onschuldig. In 2018 kwam Modric in beeld. De Gouden Bal-winnaar van dat jaar moest voor het gerecht komen, omdat er een luchtje zat aan zijn transfer naar Tottenham.

Modric zou iets getekend hebben waardoor de helft van het transferbedrag naar hemzelf ging - dat bijna rechtstreeks voortvloeide naar Mamic - in plaats van naar Dinamo Zagreb.

Maar in de rechtzaal begon Modric zich raar te gedragen. Hij zei andere dingen dan hij eerder had meegedeeld aan het gerecht, begreep de vragen niet en zei dat hij zich veel niet meer kon herinneren.

Maar één ding is er echt diep ingeslagen bij het Kroatische volk: dat de recordinternational zelfs zijn debuut voor de Kroatische selectie - zogezegd - vergeten was.

En zo is zelfs de 37-jarige Kroatische voetballegende niet onbesproken in eigen land.

Luka Modric zit ondertussen al aan 157 caps voor Kroatië.

Nikola Vlasic: schoonbroer van Ruben Van Gucht

25 jaar - Flankaanvaller - Torino Sinds mei dit jaar heeft onze vaste reporter van de Rode Duivels Ruben Van Gucht een link met de Kroatische selectie. Hij is namelijk getrouwd met hoogspringster Blanka Vlasic, meervoudig Olympisch medaillewinnares. Ze was de eeuwige rivale van Tia Hellebaut. In de Vlasic-familie lopen duidelijk topsportgenen. Blanka is namelijk de zus van Nikola Vlasic, aanvaller bij Kroatië. Zo is de cirkel rond en is Nikola Vlasic de schoonbroer van Ruben Van Gucht. Misschien kan hij Roberto Martinez wat inside information aanleveren voor de slotspeeldag?

Andrej Kramaric: de kleine jongen die topschutter werd

31 jaar - Spits - Hoffenheim Kramaric was geen al te grote jongen toen hij in Dinamo Zagreb aankwam. De trainers daar waren het vrij snel eens: "Hier is geen plaats voor jou, je bent te klein." Maar Kramaric zijn vader, Josip, heeft na lang discussiëren zijn zoon toch in de academie gekregen. Hij zag namelijk geen andere uitweg voor zijn kroost, die alleen maar voetballer wou worden. Het resultaat: meer dan 450 goals in de jeugd van Dinamo Zagreb. Dat zijn cijfers om u tegen te zeggen. Na een korte periode bij Leicester, waarmee hij trouwens de Premier League won, ging hij naar Hoffenheim. Daar is hij de all-time topschutter van de club én Kroatische topschutter van de Bundesliga. Zoals Frank Verstraeten in de film Zillion zegt: "'t Is nie omda ge ne kleine zijt, da ge gene grote kunt worden."

Ivan Perisic: redder van een kippenbedrijf

33 jaar - Flankaanvaller - Tottenham Perisic is geen onbekende voor de meeste Belgische voetbalsupporters. In 2009 maakte hij zijn debuut op de Belgische velden voor Roeselare als leenspeler van Sochaux en een jaar later was hij al een belangrijke speler voor Club Brugge.

Maar Perisic wou eigenlijk in de eerste plaats helemaal niet naar Sochaux gaan. De kapiteinsband dragen bij zijn thuisclub Hajduk Split, was zijn grote doel.

Het probleem was dat het kippenbedrijf van zijn vader in financiële moeilijkheden zat. Toen er een interessant aanbod kwam van Sochaux, heeft zijn vader dat aangenomen.

Zo kon het kippenbedrijf even op adem komen, maar door allerlei obscure zaken ging het toch failliet. De vader van Perisic zou hier niet helemaal schuldloos in zijn.