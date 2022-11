Zelfkritische De Bruyne: "Heb geen probleem met op fouten gewezen te worden"

"Op balbezit spelen kan risicovol zijn, maar die kleine risico’s kunnen soms wel baat hebben. Nu speelden we vaak snel terug naar de doelman en moesten we dan de lange bal spelen om niet vast te komen zitten."

"Mijn reacties zijn een werkpuntje"

"Ik ga akkoord dat we al een tijdje niet top spelen, maar ik zie dat er potentieel is. We trainen er op, maar tijdens een WK is er natuurlijk weinig tijd. Het moet beter."

"Mijn reacties zijn niet altijd goed, dat is een werkpunt. De andere spelers weten ook wel dat ik zo reageer omdat ik wil dat we als team beter spelen. Ik doe het niet voor mezelf."

"Romelu is soms makkelijker te verstaan dan Michy"

Het speculeren over de elf basisspelers zondag tegen Marokko is ondertussen volop aan de gang. Veel analisten en fans vinden dat Amadou Onana een kans moet krijgen op het middenveld in de plaats van Youri Tielemans. Kevin De Bruyne ook?

"Het hangt van de wedstrijd af. De Canadezen drukten ons ver achteruit waardoor we veel meters moesten maken eens we in balbezit kwamen. Dan is Onana misschien iets beter, maar als voetballer is Youri top."

Ook in de spits komt er misschien een wissel. Als Romelu Lukaku fit genoeg is.

"Het is soms makkelijker te verstaan wat Romelu gaat doen. Michy (Batshuayi) improviseert meer. Dat gaat soms goed en soms niet, maar Batshuayi doet uiteindelijk ook altijd wat hij moet doen."