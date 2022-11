Sven Swinnen verlaat KVM en wordt nieuwe rechterhand van Brys bij OHL

Het was een emotioneel moment op de laatste speeldag voor het WK toen Marc Brys afscheid moest nemen van zijn vaste assistent Charai. Maar de trainer van OHL heeft met Sven Swinnen intussen wel een nieuwe T2 om mee aan de terugronde te beginnen.

Swinnen was een vaste waarde bij KV Mechelen, eerst bij de jeugdploegen maar later ook als deel van de technische staf rond de A-kern. Hij sprong zelfs een paar keer in als hoofdcoach, onder andere tijdens een match tegen OHL in 2020 toen Wouter Vrancken ziek was.

Recent was Swinnen aan de slag als hoofdcoach bij het Nederlandse Helmond Sport, maar na een half jaar keerde hij terug naar Mechelen. Nu kiest hij voor Leuven waar hij meteen aan de slag gaat.

OHL begint vandaag opnieuw te trainen na een korte winterbreak.