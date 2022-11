Scoor je beter dan je vrienden? Check nu de resultaten van speeldag 1 in de WK manager

Nu speeldag 1 achter de rug is op het WK, zijn ook de eerste punten uitgedeeld. Bekijk hoe jouw team presteerde in de openingsronde in Qatar.

Opgelet: vergeet niet dat er na elke speelronde ruimte is voor twee transfers. Die kun je doen voor aanvang van de volgende ronde.

De volgende deadline - voor speeldag 3 - is dus dinsdag 29 november vóór de wedstrijd Ecuador - Senegal (16 uur).

Voor de managers met een teleurstellend puntenaantal: niet getreurd. Ook na een slechte start, kan er nog veel op dit WK. Twijfel je over goede transfers? Doe dan wat inspiratie op bij de teams van Dante Vanzeir en Tessa Wullaert.