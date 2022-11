Messoudi waarschuwt Duivels voor de 12e man van Marokko: "Het WK leeft hier enorm, de straten zijn leeg"

Zelfs in Qatar heeft Marokko zowaar het thuisvoordeel. In tegenstelling tot de Belgen, zakken de Marokkaanse supporters wél in groten getale af naar de wedstrijden op het WK. Een niet te miskennen troef. "Het zal zeker een impact hebben op de spelers", kadert voetbalanalist Mo Messoudi in De Wereld Vandaag.