Ecuador laat Nederlandse ambities wankelen: "Op deze manier word je niet wereldkampioen"

"De hele wedstrijd lang was Ecuador veel feller. Dat heeft te maken met hun fysieke kwaliteiten en daar hadden we het moeilijk mee. Als je wereldkampioen wil worden, moet je daar mee om kunnen."

Gelukkig halen we nog een resultaat en hebben we de groep nog in handen.

Ook in balbezit was het bij momenten belabberd bij Oranje. Kapitein Virgil van Dijk krijgt de volle laag voor een opeenstapeling aan laterale ballen.

"Ze waren feller in het middenveld, waar wij steeds de bal verloren", zoekt de verdediger naar antwoorden. "Ecuador heeft van die bijters die je op de hielen zitten. Daar moeten we slimmer mee omgaan."

Slimmer, of vooral sneller? "Ons tempo lag zeker te laag in balbezit. In balverlies konden ze ook te makkelijk counteren. Gelukkig halen we nog een resultaat en hebben we de groep nog in handen."

Met 4 op 6 en als gedeelde groepsleider drukt Nederland nog niet de paniekknop in. "Maar we moeten snel op zoek naar een balans tussen aanval en verdediging", weet Van Gaal.

De weg naar de wereldtitel wordt een van hard werken voor Oranje.