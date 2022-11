Mathieu van der Poel deelt steekje uit: "Als Van Aert niet in orde is, zou hij niet starten"

Over 3 dagen duikt Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) voor het eerst dit seizoen het veld in. "Ik heb de conditie om te winnen. Maar door mijn slechte startpositie is het nog maar de vraag of ik vooraan geraak", zegt de Nederlander.

Wout van Aert zei gisteren dat hij in zijn eerste crossen nog niet zal kunnen meestrijden voor de zege. Een aanslepende verkoudheid zorgde ervoor dat hij conditioneel nog niet staat waar hij wou. Mathieu van der Poel heeft bedenkingen bij de teruggeschroefde ambities van Van Aert (die op 4 december aan zijn cross-seizoen begint). "Vorig jaar won Van Aert in zijn eerste cross in Boom met bijna 2 minuten voorsprong. Dan mag hij dit jaar al iets minder goed zijn om nog mee te doen voor de zege."

"Ik vind niet dat wij met de ambitie mogen starten om "erin te komen", we moeten altijd de ambitie hebben om te winnen." "Ik denk ook dat Van Aert niet aan de start zou staan, als hij niet in orde is", voegt de Nederlander er nog aan toe. "Als je nog niet in orde bent, moet je wat langer trainen."

Zelf voelt Van der Poel zich kiplekker. "Mijn voorbereiding verliep vlekkeloos. Ik denk dat ik zeker goed genoeg ben om mee te doen voor de zege." "Maar het is nog maar de vraag of ik vooraan geraak." Van der Poel doelt op zijn startpositie. Omdat hij de voorbije 12 maanden amper crossen heeft gereden, is Van der Poel op de UCI-ranking weggezakt naar de 87e plaats.



Dat betekent dat hij zondag in Hulst bijna helemaal achteraan het pak zal moeten starten. "Op een parcours in Hulst kan dat een probleem zijn, omdat je daar moeilijk kan inhalen."

"Rug zit altijd wel wat in mijn achterhoofd"

Het WK in Hoogerheide is automatisch het hoofddoel voor Van der Poel, als zijn rug standhoudt. "Die rug zit altijd wel wat in mijn achterhoofd", geeft Van der Poel toe. "Maar de laatste tijd gaat het goed en is mijn rug geen zorg meer." "Ik zit drie keer per week in de fitness om core stability-oefeningen te doen. Mijn rug is voorlopig geen issue meer."