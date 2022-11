Dortmund-spits Sébastien Haller heeft nieuwe operatie succesvol doorstaan

In juli werd teelbalkanker vastgesteld bij Sébastien Haller, de 28-jarige Fransman met Ivoriaanse roots.

Dat was net na zijn transfer van Ajax naar Borussia Dortmund. Haller begon aan een lange revalidatie en er kwamen hoopgevende berichten.



Maar een week geleden was er helaas weer slecht nieuws. "De strijd is nog niet over", klonk het toen.



Vandaag lag Haller op de operatietafel om de tumor te verwijderen. "De operatie is goed verlopen", meldt de Fransman. "Ik kijk al uit naar het vervolg."