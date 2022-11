Zelfs de regisseur miste het bijna. In minuut 99 zorgde Inaki Williams nog bijna op onwaarschijnlijke wijze voor de 3-3 tegen Portugal. De sluwe Ghanees was in de rug van Diogo Costa blijven wachten. De doelman was zich van geen kwaad bewust en legde de bal voor zijn voeten. Alleen een slipper van William kon de blunder van het toernooi voorkomen. Bekijk hieronder de beelden.