Onverhoopte stunt! Anderlecht sleept gelijkspel uit de brand tegen titelverdediger Barcelona

19 uur 16. Anderlecht houdt Barça op gelijkspel. De wedstrijd begon goed voor de thuisploeg. Anderlecht had een vroege voorsprong te pakken na een pegel van Da Silva in het dak van het doel. De titelverdediger stelde snel orde op zaken. Matheus en Pito keerden de wedstrijd helemaal in amper 2 minuten. Paars-wit zag af, maar klampte aan. Op hoekschop knalde Diogo de gelijkmaker binnen. Het leverde slechts een korte opflakkering op, want nog voor rust diepte Barcelona de voorsprong uit: 2-4. De tweede helft leverde minder doelpunten en meer blessurebreaks op. Pas in het slot en na 2 goals van paars-wit brak de wedstrijd helemaal open. Met nog enkele minuten te gaan - en met een vliegende keeper op het veld - ging Anderlecht op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er ook in het absolute slot van de wedstrijd. Dolle vreugde bij paars-wit, dat met 5-5 een knap resultaat neerzet. Barcelona en Anderlecht tellen nu beiden punten. Later vanavond (20.30 uur) spelen de groepsgenoten hun duel. .