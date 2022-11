Emma, Lotte of Remco? Breng nu je stem uit voor de Vlaamse Sportjuwelen

Ondersteunt als inspanningsfysioloog al jaren Vlaamse topsporters in disciplines als zwemmen, triatlon, hardlopen en roeien. Hij is doctor in de fysiologie en biomechanica en ontwikkelde in de jaren 90 een unieke methode om met lactaattesten de anaerobe en aerobe capaciteit te bepalen. Die aanpak schreef hij neer in zijn boek "The Science of Winning". Jan Olbrecht won ook tal van prijzen voor sportwetenschappelijk onderzoek.