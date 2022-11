Buitenlandse transfers: Roma trekt oude bekende Ola Solbakken aan

clock 16:29

16 uur 29. Roma trekt oude bekende Ola Solbakken aan . De Noorse aanvaller Ola Solbakken verkast naar AS Roma. De maakte de Italiaanse club bekend. De 24-jarige Solbakken komt over van de Noorse club Bodø/Glimt, waar zijn contract eind dit jaar afloopt. De viervoudige international tekende een contract in Italië tot 2027. In 3 seizoenen bij Bodø/Glimt was Solbakken in 91 duels goed voor 20 goals en 24 assists. Dat leverde de club 2 titels op. Voor de Roma-fans is de spits geen vreemde: vorig seizoen leerde ze hem kennen in de Conference League. Bodø/Glimt pakte Roma met 6-1 in, met 2 goals van Solbakken. De spits scoorde ook in de 2-2-return in Rome. In de kwartfinale kwamen de twee teams elkaar weer tegen: 2-1 in Noorwegen, 4-0 in Italië. .