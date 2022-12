Buitenlandse transfers: Ochoa keert terug naar Europa, bij Salernitana

Serie A-club Salernitana heeft Guillermo Ochoa aangekondigd. De 37-jarige doelman maakt de overstap van Club América in Mexico. Hij ondertekende een contract tot het einde van het seizoen, met optie op verlenging. Voor Ochoa, die de voorbije weken in Qatar zijn 5e Wereldbeker afwerkte met Mexico, is het een terugkeer naar Europa. Eerder was hij in Frankrijk actief bij Ajaccio, in Spanje bij Malaga en Granada en in België bij Standard. Bij de Rouches stond hij tussen 2017 en 2019 86 keer tussen de palen. Salernitana staat na 15 speeldagen 12e in de Serie A met 17 punten. Het hervat de competitie op 4 januari met een thuiswedstrijd tegen kampioen Milan.

16 uur 29. Roma trekt oude bekende Ola Solbakken aan . De Noorse aanvaller Ola Solbakken verkast naar AS Roma. De maakte de Italiaanse club bekend. De 24-jarige Solbakken komt over van de Noorse club Bodø/Glimt, waar zijn contract eind dit jaar afloopt. De viervoudige international tekende een contract in Italië tot 2027. In 3 seizoenen bij Bodø/Glimt was Solbakken in 91 duels goed voor 20 goals en 24 assists. Dat leverde de club 2 titels op. Voor de Roma-fans is de spits geen vreemde: vorig seizoen leerde ze hem kennen in de Conference League. Bodø/Glimt pakte Roma met 6-1 in, met 2 goals van Solbakken. De spits scoorde ook in de 2-2-return in Rome. In de kwartfinale kwamen de twee teams elkaar weer tegen: 2-1 in Noorwegen, 4-0 in Italië. .