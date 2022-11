Anderlecht Futsal stoot virtueel door naar Final 4 na monsterzege, maar wacht nog op uitslag van Barcelona

clock 19:19 19 uur 19.

clock 19:09 19 uur 09. Anderlecht wint ruim, maar kijkt straks vol spanning naar Barcelona. Na twee wedstrijden stond Anderlecht gedeeld eerste in zijn poule. Enig probleem was dat enkel de groepswinnaar doorstoot naar de Final 4 en titelverdediger Barcelona een beter doelpuntensaldo kon voorleggen. Voor aanvang van de wedstrijd tegen Galati was de opdracht dan ook duidelijk: winnen en liefst met zo’n groot mogelijke score. Paars-wit trok meteen de aanvallende kaart en liet doelman Roncaglio hoog meespelen. Kapitein Gréllo opende van dichtbij de score, waarna Diogo niet veel later de 0-2 knap via de paal binnenschoof. Anderlecht ging op zoek naar doelpunten, maar mocht van geluk spreken dat Galati zijn gevaarlijke counters niet goed wist uit te spelen. Al deden de Brusselaars er voor de rust wel nog 2 doelpuntjes bij. Toch besefte Anderlecht dat een zege niet voldoende was en dat - mits een zege van Barcelona - het doelpuntensaldo de doorslag zou geven. Een opdracht die snel gehoor kreeg. Anderlecht haalde het telraam boven en klokte uiteindelijk af op een 0-9-zege. Of die zege genoeg is voor een plekje bij de Final 4 weten we straks na de wedstrijd van Barcelona (20.30 uur). . Anderlecht wint ruim, maar kijkt straks vol spanning naar Barcelona Na twee wedstrijden stond Anderlecht gedeeld eerste in zijn poule. Enig probleem was dat enkel de groepswinnaar doorstoot naar de Final 4 en titelverdediger Barcelona een beter doelpuntensaldo kon voorleggen. Voor aanvang van de wedstrijd tegen Galati was de opdracht dan ook duidelijk: winnen en liefst met zo’n groot mogelijke score. Paars-wit trok meteen de aanvallende kaart en liet doelman Roncaglio hoog meespelen. Kapitein Gréllo opende van dichtbij de score, waarna Diogo niet veel later de 0-2 knap via de paal binnenschoof. Anderlecht ging op zoek naar doelpunten, maar mocht van geluk spreken dat Galati zijn gevaarlijke counters niet goed wist uit te spelen. Al deden de Brusselaars er voor de rust wel nog 2 doelpuntjes bij. Toch besefte Anderlecht dat een zege niet voldoende was en dat - mits een zege van Barcelona - het doelpuntensaldo de doorslag zou geven. Een opdracht die snel gehoor kreeg. Anderlecht haalde het telraam boven en klokte uiteindelijk af op een 0-9-zege. Of die zege genoeg is voor een plekje bij de Final 4 weten we straks na de wedstrijd van Barcelona (20.30 uur).

clock 17:10 17 uur 10. D-day voor RSCA Futsal. Vandaag is het D-day voor Anderlecht Futsal. Na 2 wedstrijden staat paars-wit op een gedeelde leidersplaats in de groep, samen met titelverdediger Barcelona. De Spanjaarden hebben wel een beter doelpuntensaldo en stoten daardoor momenteel door naar de Final 4. In de laatste groepswedstrijd moet Anderlecht dus hopen dat het zelf wint van Galati en Barcelona een steekje laat vallen tegen Pula. . D-day voor RSCA Futsal Vandaag is het D-day voor Anderlecht Futsal. Na 2 wedstrijden staat paars-wit op een gedeelde leidersplaats in de groep, samen met titelverdediger Barcelona. De Spanjaarden hebben wel een beter doelpuntensaldo en stoten daardoor momenteel door naar de Final 4. In de laatste groepswedstrijd moet Anderlecht dus hopen dat het zelf wint van Galati en Barcelona een steekje laat vallen tegen Pula.



clock 26-11-2022 26-11-2022.

clock 11:36 De goals van Anderlecht. 11 uur 36. De goals van Anderlecht

clock 25-11-2022 25-11-2022.

clock 19:16 19 uur 16. Anderlecht houdt Barça op gelijkspel. De wedstrijd begon goed voor de thuisploeg. Anderlecht had een vroege voorsprong te pakken na een pegel van Da Silva in het dak van het doel. De titelverdediger stelde snel orde op zaken. Matheus en Pito keerden de wedstrijd helemaal in amper 2 minuten. Paars-wit zag af, maar klampte aan. Op hoekschop knalde Diogo de gelijkmaker binnen. Het leverde slechts een korte opflakkering op, want nog voor rust diepte Barcelona de voorsprong uit: 2-4. De tweede helft leverde minder doelpunten en meer blessurebreaks op. Pas in het slot en na 2 goals van paars-wit brak de wedstrijd helemaal open. Met nog enkele minuten te gaan - en met een vliegende keeper op het veld - ging Anderlecht op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er ook in het absolute slot van de wedstrijd. Dolle vreugde bij paars-wit, dat met 5-5 een knap resultaat neerzet. Barcelona en Anderlecht tellen nu beiden punten. Later vanavond (20.30 uur) spelen de groepsgenoten hun duel. . Anderlecht houdt Barça op gelijkspel De wedstrijd begon goed voor de thuisploeg. Anderlecht had een vroege voorsprong te pakken na een pegel van Da Silva in het dak van het doel.



De titelverdediger stelde snel orde op zaken. Matheus en Pito keerden de wedstrijd helemaal in amper 2 minuten.

Paars-wit zag af, maar klampte aan. Op hoekschop knalde Diogo de gelijkmaker binnen. Het leverde slechts een korte opflakkering op, want nog voor rust diepte Barcelona de voorsprong uit: 2-4.

De tweede helft leverde minder doelpunten en meer blessurebreaks op. Pas in het slot en na 2 goals van paars-wit brak de wedstrijd helemaal open.

Met nog enkele minuten te gaan - en met een vliegende keeper op het veld - ging Anderlecht op zoek naar de gelijkmaker.

Die kwam er ook in het absolute slot van de wedstrijd. Dolle vreugde bij paars-wit, dat met 5-5 een knap resultaat neerzet.

Barcelona en Anderlecht tellen nu beiden punten. Later vanavond (20.30 uur) spelen de groepsgenoten hun duel.

clock 19:15 19 uur 15.

clock 24-11-2022 24-11-2022.

clock 22:19 22 uur 19. Anderlecht verslaat Pula. In de strijd op een ticket voor de Final Four is Anderlecht begonnen met een 3-2-zege tegen Pula. Paars-wit moest al vroeg achtervolgen, maar Tomic (voor de rust) en Diogo (na de rust) zetten de scheve situatie recht. Toen de Kroaten 10 minuten voor tijd op gelijke hoogte kwamen, moest Anderlecht weer vol aan de bak. Jelovcic kopte de winning goal in de slotfase binnen. Morgen staat Anderlecht tegenover titelverdediger Barcelona, dat het Roemeense team Galati over de knie legde met 6-2. . Anderlecht verslaat Pula In de strijd op een ticket voor de Final Four is Anderlecht begonnen met een 3-2-zege tegen Pula. Paars-wit moest al vroeg achtervolgen, maar Tomic (voor de rust) en Diogo (na de rust) zetten de scheve situatie recht.



Toen de Kroaten 10 minuten voor tijd op gelijke hoogte kwamen, moest Anderlecht weer vol aan de bak. Jelovcic kopte de winning goal in de slotfase binnen.



Morgen staat Anderlecht tegenover titelverdediger Barcelona, dat het Roemeense team Galati over de knie legde met 6-2.

clock 12:49 12 uur 49. Anderlecht met livestream. Anderlecht probeert zich deze week te plaatsen voor de Final 4 van de Futsal Champions League. We volgen alle wedstrijden met livestream, te beginnen vanavond om 20.30 uur tegen Pula uit Kroatië. . Anderlecht met livestream Anderlecht probeert zich deze week te plaatsen voor de Final 4 van de Futsal Champions League. We volgen alle wedstrijden met livestream, te beginnen vanavond om 20.30 uur tegen Pula uit Kroatië.