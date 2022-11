Het WK als ideale sollicitatiebrief: welke club gooit Cristiano Ronaldo reddingsboei?

Villa Sporza over Ronaldo: "Nog één keer naar absolute top"

Ook in Villa Sporza was de breuk tussen Ronaldo en United een thema.

Volgens Dennis van Wijk maakte de Portugees zichzelf onmogelijk op Old Trafford: "Hij heeft iedereen geschoffeerd. Je maakt jezelf belachelijk door zo'n interview te geven. Als groot man doe je zoiets niet. In de kleedkamer of in een gesprek met de coach, ja. Ach, het typeert zijn karakter."

Over de toekomstige bestemming van Ronaldo was het ook voor de gasten overigens gissen. Brecht Dejaegere (nu Toulouse, onder meer ex-Gent) denkt niet dat het nu al de woestijn wordt. "Ik kan het me niet voorstellen", aldus de middenvelder. Cristiano in Saudi-Arabië..."

Volgens ex-doelman Philippe Vande Walle wordt het een club met naam en faam. "Hij zal nog één keer naar de absolute top willen. Ik denk ook dat Ronaldo het nog kan met zijn fysiek."

Blijft de vraag: wie waagt de gok door de vedette binnen te halen?