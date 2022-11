Chicago Bulls stoppen zegereeks van Boston Celtics af: geen 10 op een rij

Bij Chicago trokken DeMar DeRozan (28 ptn) en Zach LaVine (22 ptn) de thuisploeg over de streep. Voor de Bulls was het de eerste winst in 5 duels. Dit seizoen staat het 2-1 in hun voordeel tegen Boston. OP 4 november ging Chicago onderuit in Boston, het begin van de reeks van de NBA-leider. Bij Boston blonken Jayson Tatum (28 ptn, 11 rbs, 7 ass) en Jaylen Brown (25 ptn) uit. Zij brachten een achterstand van 21 punten terug tot 8, maar een ommekeer kwam er niet.

Pelicans verpletteren kampioen zonder vedetten

De Golden State Warriors konden niet lang genieten van hun eerste uitzege dit seizoen zondag in Houston, 24 uur later kregen ze een ferme oplawaai bij de New Orleans Pelicans: 128-83.



Als excuus kon de regerende kampioen wel inroepen dat zijn vedetten ontbraken: Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson en Andrew Wiggins. Thompson maakte in Houston 41 punten, maar hij wordt begrijpelijkerwijs nog gespaard.



De 32-jarige shooting guard was 2 seizoenen out na een gescheurde kruisband en een gescheurde achillespees. Sinds hij in januari terugkeerde, speelde hij nooit het tweede duel in een "back-to-back".



Curry, gisteren goed voor 33 punten bleef van het parket met pijn aan zijn rechterelleboog, Green had last van zijn rug.



Zo was Kevon Looney eigenlijk de enige echte titularis. De Pelicans profiteerde optimaal, Brandon Ingram was de topschutter met 34 punten. De thuisploeg zag ook met plezier Zion Williamson (9 ptn) terug na 3 gemiste wedstrijden met pijn aan zijn voet.



Milwaukee klopte Portland met 119-111, met dank aan de 37 punten van Giannis Antetokounmpo, en volgt als 2e in het Oosten achter Boston met 12 zeges en 4 nederlagen.