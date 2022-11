"We moeten geduld hebben met Belgische jongeren in vrouwencross"

In de vrouwencross blijven de Nederlandse vrouwen domineren, ook afgelopen weekend kenden we in Merksplas (Superprestige) en Overijse (Wereldbeker) een volledig oranje podium. Waar zit de rest, waar zitten de Belgen? "Het voorbeeld van Sanne Cant heeft geen supertalent opgeleverd", zegt commentator Paul Herygers in De Tribune.

Puck Pieterse (20) won zondag in Overijse, maar dé vrouw tot dan was Fem van Empel (20). "Die won waar ze van start ging op verschillende manieren. Die kan sprinten, maar ook een solo uit haar mouw schudden", looft Herygers de wereldbekerleidster.



"Van Empel is een alleskunner. Ze wil heel hoog mikken. Ze gaat ook op de weg haar zinnen zetten."



In Overijse liep het echter niet. "Dit was voor haar een vreemde cross: modder, enorm heuvelachtig." Ze moest er de eer laten aan een landgenote. "Puck Pieterse heeft een heel apart verhaal", weet Herygers.



"Die kan mountainbiken, is specialist, springt over balken. Ik heb haar gisteren een kwajongen genoemd. Ze is een heel getalenteerde jonge vrouw, ze gaat voor niks of voor niemand achteruit."



Wie wordt de grote dame in de cross de komende jaren? "Ik denk dat we dan naar die twee moeten kijken. Er is ook nog Lucinda Brand, maar die brak dan weer een beentje in Tabor. Die is aan haar comeback bezig, met haar moeten we geduld hebben."



"En dan is er ook nog Alvarado, die even spoorloos is geweest. Ze heeft nu 2 keer kort na elkaar gewonnen. Het is goed ze daar weer bij te hebben."



Is Alvarado, de 24-jarige Europese en wereldkampioene van 2020, opnieuw vertrokken? "Er is nog werk, het zal niet week na week bingo zijn. Ze moet de jeugd weer voorbij. Die rijden niet overal en staan bruisend van energie aan de start. Het wordt almaar moeilijk om die te kloppen."

"We moeten geduld hebben met Belgische jongeren"

In alle wereldbekers, Superprestiges en X²0-crossen dit seizoen stonden telkens alleen maar Nederlandse vrouwen op het podium. Waar blijft de rest? "Hulp", roept Herygers. "We moeten hard roepen en tieren, maar het gaat geen oplossing bieden."



"Wij moeten ons rustig houden, hopelijk stroomt er bij de jeugd iets door. Daar wordt aan gewerkt, maar je kunt zoveel werken als je wil, je moet talent hebben om mee te werken. Als je geen talent hebt, is dat heel moeilijk."



"Er zijn een paar jongeren, maar daar moeten we geduld mee hebben. Het is zelfs geen oplossing om die namen te noemen, dan ga je alleen maar stress en druk opleggen. Dan durft het wel eens fout te lopen."



Als je goed aan de basis werkt, hoeft het niet alleen van onversneden talent af te hangen, is een stelling. Herygers: "Het is nu wel uitdrukkelijk dat Nederland alles naar zich toetrekt. En dat stopt nog niet: er blijven maar jongeren bijkomen."



Lichtpuntje voor ons land was Xaydee Van Sinaey (17), die op het EK in Namen brons pakte bij de juniores. "Het bleek dat die geweldig kon klimmen. Dat zijn dingen waar we naar uitkijken en die we met beide handen zullen grijpen. Maar het is nog een lange weg."



