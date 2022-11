Rode Duivels laten One Love-armband links liggen omdat die geel oplevert: "Tegen geest van de sport"

De organisator krijgt dan toch zijn zin: aanvoerders zullen de OneLove-armband niet dragen tijdens het WK. Het symbool pro de rechten van de LGBT+-gemeenschap is niet welkom op het veld.

De Rode Duivels, maar ook Engeland, Wales, Zwitserland, Duitsland, Denemarken en Nederland plooien, omdat ze niet langer enkel geldboetes riskeren. Elke kapitein die met de armband het veld betreedt, zal meteen een gele kaart krijgen.

Een maatregel die voor verontwaardiging zorgt bij de landen. In een kritisch statement uiten ze hun ongenoegen: "Zoals eerder aangekondigd, zouden we een geldboete hebben betaald, maar dat FIFA ons hiervoor op het veld wil straffen, is nog nooit vertoond."