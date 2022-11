Limburg United blijft in de top 4 na overwinning tegen Charleroi

clock 23:29

23 uur 29. Zeges voor Oostende, Mechelen en Antwerp. Oostende heeft zich in eigen huis niet laten verrassen door Leuven. De titelverdediger won met ruim verschil: 103-75. Bij de thuisploeg eindigden 6 spelers in de dubbele cijfers, met de Amerikaan Thurman (19 punten) als topschutter. Vicekampioen Mechelen boekte ook een thuiszege. De Kangoeroes versloegen in de Winketkaai Bergen met 89-90. Dankzij de overwinning blijft het team van coach Kristof Michiels in de top 3. Zaterdagavond was er ook een overwinningen voor Antwerp op Luik. De Giants bouwden in de eerste 3 quarters een flinke bonus op, maar in het slotkwart (29-15) kon de thuisploeg nog milderen. Bij de bezoekers debuteerde met Brandon Anderson alweer een nieuwe Amerikaan. .