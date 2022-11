Aalst springt naar de leiding met 5e overwinning op een rij tegen Brussels

clock 22:47

22 uur 47. Aalst zet zegereeks voort. Aalst heeft vrijdag in de BNXT League basketbal haar vijfde zege op rij geboekt. De Oost-Vlamingen hadden halfweg al een kloof van 10 punten tegen Brussels en die stond op het einde nog altijd op het scorebord: 68-78. Aalst, al ongeslagen sinds 15 oktober, kon rekenen op een sterke Jordan Walker (27 punten). Het neemt voorlopig de leiding in de tussenstand, met vijf zeges en drie nederlagen. Oostende volgt als tweede, met vijf overwinningen en een verliespartij. De kustploeg ontvangt zaterdag nog Leuven. Voor Brussels was het de zevende nederlaag in acht matchen. De club uit de hoofdstad is achtste. .