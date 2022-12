LIVESTREAM: Villa Sporza kaart na over Nederland-Argentinië en Kroatië-Brazilië

Met Kroatië en Argentinië kennen we al twee halvefinalisten op het WK voetbal. In Villa Sporza praat Karl Vannieuwkerke erover met zijn gasten met Imke Courtois, Gert Verheyen, Youri Mulder en Jan Jaap van der Wal. Kijk hieronder op VRT MAX of gewoon live op Eén naar de uitzending.