LIVESTREAM: Kijk nu naar Villa Sporza met Herman Brusselmans en Ruud Vormer

De tweede speeldag op het WK voetbal is volop aan de gang. Weinig verrassingen vandaag. Zo plaatste Frankrijk zich als eerste voor de volgende ronde én kan Messi opnieuw opgelucht ademhalen. Karl Vannieuwkerke kaart in Villa Sporza na met Gert Verheyen, Franky Van der Elst, Ruud Vormer en Herman Brusselmans over de gebeurtenissen in Qatar.