De Tribune geeft inkijk in 'verborgen' Qatarese voorbereiding van "6 maanden en 56 oefenwedstrijden"

Goeiemorgen! Trap het WK voetbal op gang met onze WK-podcast. Stef Wijnants en Eddy Snelders blikken terug op de laatste oefenmatch van de Rode Duivels, vooruit op de openingswedstrijd tussen gastland Qatar en Ecuador en delen hun hotelkamerzicht in Qatar.

Qatar heeft zijn voetbalcompetitie in maart al stopgezet. De Qatar Stars League is intussen opnieuw begonnen, maar de Qatarezen maakten van het intermezzo handig gebruik om in alle luwte aan hun ploeg voor het WK te bouwen.



"Al de spelers die geselecteerd zijn, hebben een trainingskamp van zes maanden achter de rug samen", vertelt Stef Wijnants in De Tribune over de Qatarese selectie. "Ze hebben gependeld tussen Marbella en Oostenrijk om samen te trainen."



Het bleef niet bij trainen alleen. "In de tussentijd hebben ze een hele resem vriendenmatchen gespeeld", vertelt Eddy Snelders. "Inderdaad. Sinds de winst in de Asian Cup (1-3 tegen Japan in de finale) hebben ze maar liefst 56 oefenmatchen gespeeld om zich klaar te stomen", voegt Wijnants toe.



Zo namen de Qatarezen het ook op tegen Antwerp. Het werd 2-2.