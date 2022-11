De rockster van Nederland is 71 en heeft kanker: zet u schrap voor de (laatste?) Louis van Gaal-show

Oranje onderbroeken

Het moment is alleszeggend over de populariteit die de vakman op dit moment geniet.

Niet Frenkie de Jong, Memphis Depay of Virgil van Dijk, maar de 71-jarige Louis van Gaal is de rockster bij Oranje tijdens het WK.

Eentje die nooit een tegenvallende show opvoert. Terwijl persconferenties van onze Roberto Martinez meestal gevuld zijn met clichés, lopen die van Van Gaal over van heerlijke quotes en onvoorspelbaarheden.

"Kan de airco wat lager? Jezus", kreeg de coach al na enkele seconden in Qatar de lachers op zijn hand. Wat later zou Van Gaal met een uitspraak in zijn befaamde Nederengels weer de wereld rondgaan.

"I believe that we can come an end", was het antwoord gevraagd naar de ambities op het WK.