WK voetbal LIVE: FIFA verwacht omzet van 7,25 miljard euro na WK-cyclus

clock 14:30 14 uur 30. James Maddison mist laatste training Engelsen, openingsduel tegen Iran komt te vroeg. James Maddison heeft zondag niet kunnen deelnemen aan de laatste groepstraining van de Engelsen voor hun eerste wedstrijd op het WK maandag tegen Iran. De 25-jarige Leicester-speler traint al de hele week individueel. Hij viel vorige week zaterdag uit met een knieblessure in de competitiewedstrijd bij West Ham United (0-2 zege). Een scan eerder deze week toonde aan dat er geen grote schade aan zijn knie is. Hij hoopte speelklaar te raken voor het openingsduel op het WK, maar dat blijkt nu toch te vroeg te komen.

clock 14:18 14 uur 18. FIFA verwacht 7,25 miljard euro omzet en een winst van bijna 1 miljard . De Wereldvoetbalbond FIFA verwacht na het WK voetbal in Qatar af te klokken op een omzet van 7,5 miljard dollar (7,25 miljard euro) voor de periode van de voorbije vier jaar. Het hoge cijfer komt er voornamelijk door de commerciële deals van de FIFA - onder meer met biermerk Budweiser, dat eerder deze week te horen kreeg dat er in WK-stadions in Qatar geen alcohol zal verkocht worden - en de verkoop van uitzendrechten.



Ten opzichte van de vorige WK-cyclus, tussen de WK's van 2014 in Brazilië en 2018 in Rusland, steeg de omzet van de FIFA met 1 miljard dollar (967 miljoen euro). De stijgende cijfers tonen nog maar eens het belang van het WK voetbal voor de FIFA.



De nettowinst zou 1 miljard dollar (967 miljoen euro) bedragen. Daarvan wordt zo'n 300 miljoen dollar (290 miljoen euro) aan de kant gezet om federaties financieel te steunen na de coronapandemie. De nettowinst is hoger dan na de vorige WK-cyclus vier jaar geleden. De reden hiervoor ligt bij de lagere productiekosten en hogere sponsorinkomsten. Bij die laatste categorie steeg vooral het aandeel van Qatarese bedrijven.

clock 11:48 11 uur 48. Wél een vervanging bij Australië. Bondscoach Graham Arnold heeft twee dagen voor de eerste wedstrijd van Australië op het WK voetbal in Qatar nog een wijziging in zijn selectie moeten doorvoeren. Martin Boyle, de spits van het Schotse Hibernian, moet afhaken met een knieblessure.

Hij wordt vervangen door Marco Tilio, aanvaller van Melbourne City FC. Tilio trainde al mee met de Socceroos in Doha sinds dinsdag.

Australië opent dinsdagavond tegen Frankrijk.

clock 11:35 11 uur 35. Geen vervanger voor Benzema. Bondscoach Didier Deschamps heeft beslist om geen vervanger op te roepen voor Karim Benzema, die het WK niet haalt door een bilblessure.

De Franse topsspits is de zoveelste in een lange rij van geblesseerden bij de titelverdediger. Zo missen ook N'Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Wesley Fofana en Christopher Nkunku de Wereldbeker in Qatar.

clock 08:13 08 uur 13. Brazilië - Neymar op kop - komt aan. De voorbije nacht zijn Neymar en co. gearriveerd in Doha. Mede-WK-favoriet Brazilië landde op Hamad International Airport na een vlucht vanuit Caselle Airport in Turijn, Italië. Brazilië stoomde zich in het trainingscentrum van Turijn klaar voor de Wereldbeker.



De bus met de selectie van coach Tite werd opgewacht door honderden supporters voor het luxehotel in Doha waar de Seleçao vervblijft. De Braziliaanse supporters leken in de minderheid, er waren ook Indiase, Bengaalse en fans die van de Emiraten kwamen. De meeste getooid in de kleuren van Brazilië.



"Waarom niet-Brazilianen het Braziliaanse team steunen? Omdat het de beste ploeg ter wereld is, natuurlijk!", verwoordde Kelly Dias, die van Madrid naar Doha reisde.



Tal van fans wachtten urenlang om een glimp op te vangen van hun held: Neymar.

