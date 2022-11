WK LIVE: Ronaldo duikt op tijdens persconferentie: "Mijn interview zal Portugal niet schaden"

Cristiano Ronaldo is ervan overtuigd dat het conflict met zijn club Manchester United geen negatief effect zal hebben op de prestaties van het Portugese elftal op het WK in Qatar. Dat zei de 37-jarige sterspeler toen hij vandaag plots opdook op de persconferentie van de Portugezen.





"Ik twijfel er niet aan dat dit recente voorval, het interview, een negatieve invloed zal hebben op onze nationale ploeg", aldus Ronaldo op de persconferentie.





Ronaldo noemt de sfeer in de Portugese ploeg dan ook "geweldig" en zei ook dat hij een "uitstekende verstandhouding" heeft met Bruno Fernandes, zijn ploeggenoot bij Manchester United. "Er is geen sprake van een kille relatie. We maken zelfs grapjes. Zijn vliegtuig was te laat en ik vroeg hem of hij met de boot was gekomen", zei de aanvoerder van de Portugezen, die reageerde op de omstreden video met zijn ploegmakker.





"Ik heb een dikke huid, dus de opmerkingen over het interview doen mij niks. Maar ik zou het wel op prijs stellen dat er met andere spelers niet over mij wordt gesproken. We zijn op het WK, praat dus met de spelers over het toernooi en niet over Cristiano Ronaldo."