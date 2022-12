WK LIVE: Nieuwe bal voor (halve) finale, Bayern nog best vertegenwoordigd in Qatar

clock 14:10 14 uur 10. Nieuwe bal voor (halve) finale WK in Qatar. Adidas heeft officieel zijn nieuwe bal voor de halve finales en finale voorgesteld: 'Al Hilm'. In het Nederlands betekent het 'De Droom'. Ook in deze bal zal er de nodige technologie aanwezig zijn om de scheidsrechtercel te ondersteunen. Wie kan met deze bal de netten doen trillen in de belangrijkste fase van het toernooi? . Nieuwe bal voor (halve) finale WK in Qatar Adidas heeft officieel zijn nieuwe bal voor de halve finales en finale voorgesteld: 'Al Hilm'. In het Nederlands betekent het 'De Droom'. Ook in deze bal zal er de nodige technologie aanwezig zijn om de scheidsrechtercel te ondersteunen. Wie kan met deze bal de netten doen trillen in de belangrijkste fase van het toernooi?

clock 14:09 14 uur 09.

clock 09:52 09 uur 52. Bayern best vertegenwoordigd in halve finales. Geen enkele club is beter vertegenwoordigd in de halve finales van het WK voetbal dan Bayern München. De Duitse recordkampioen heeft nog zes spelers die actief zijn in Qatar. Naast de vier Franse internationals Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano en Lucas Hernández kunnen ook de Kroaat Josip Stanisic en de Marokkaan Noussair Mazraoui nog wereldkampioen worden. Verdediger Hernandez zal echter niet meer in actie komen. Hij scheurde in de eerste groepsmatch tegen Australië (4-1) een kruisband en is lange tijd out.Na Bayern hebben de Spaanse clubs Atletico Madrid en FC Sevilla met 5 stuks nog de meeste spelers op het WK, elk vijf. . Bayern best vertegenwoordigd in halve finales Geen enkele club is beter vertegenwoordigd in de halve finales van het WK voetbal dan Bayern München. De Duitse recordkampioen heeft nog zes spelers die actief zijn in Qatar. Naast de vier Franse internationals Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano en Lucas Hernández kunnen ook de Kroaat Josip Stanisic en de Marokkaan Noussair Mazraoui nog wereldkampioen worden. Verdediger Hernandez zal echter niet meer in actie komen. Hij scheurde in de eerste groepsmatch tegen Australië (4-1) een kruisband en is lange tijd out.Na Bayern hebben de Spaanse clubs Atletico Madrid en FC Sevilla met 5 stuks nog de meeste spelers op het WK, elk vijf.

clock 11-12-2022 11-12-2022.

clock 17:36 17 uur 36. Neymar laat van zich horen op Instagram na uitschakeling. Eén dag na de verloren partij tegen Kroatië heeft Neymar van zich laten horen op instagram. "Ik ben mentaal gebroken", klinkt het. "Dit was zeker de nederlaag die het meeste pijn doet. Na de wedstrijd bleef ik steeds in tranen uitbarsten. Dit gaat nog lang pijn doen. Deze groep verdiende het, Brazilië verdiende het, maar het was niet Gods wil..." . Neymar laat van zich horen op Instagram na uitschakeling Eén dag na de verloren partij tegen Kroatië heeft Neymar van zich laten horen op instagram. "Ik ben mentaal gebroken", klinkt het. "Dit was zeker de nederlaag die het meeste pijn doet. Na de wedstrijd bleef ik steeds in tranen uitbarsten. Dit gaat nog lang pijn doen. Deze groep verdiende het, Brazilië verdiende het, maar het was niet Gods wil..."

clock 16:18 16 uur 18. FIFA start tuchtprocedure. De FIFA is een tuchtprocedure tegen zowel Nederland als Argentinië na de tumultueuze kwartfinale. Dat heeft de Wereldvoetbalbond bevestigd aan de Nederlandse collega's van NU.nl. Vooral het wangedrag van spelers en stafleden tijdens de wedstrijd en de uitspraken over scheidsrechter Mateu Lahoz achteraf. "De FIFA moet even goed terugkijken wat er allemaal gebeurd is", zei Messi. "Ze kunnen niet een scheidsrechter van dit niveau op zo'n belangrijke wedstrijd zetten." Een uitspraak met mogelijke gevolgen voor hem en zijn land. . FIFA start tuchtprocedure De FIFA is een tuchtprocedure tegen zowel Nederland als Argentinië na de tumultueuze kwartfinale. Dat heeft de Wereldvoetbalbond bevestigd aan de Nederlandse collega's van NU.nl.

Vooral het wangedrag van spelers en stafleden tijdens de wedstrijd en de uitspraken over scheidsrechter Mateu Lahoz achteraf.

"De FIFA moet even goed terugkijken wat er allemaal gebeurd is", zei Messi. "Ze kunnen niet een scheidsrechter van dit niveau op zo'n belangrijke wedstrijd zetten."

Een uitspraak met mogelijke gevolgen voor hem en zijn land.

clock 10-12-2022 10-12-2022.

clock 15:13 15 uur 13.

clock 15:10 15 uur 10. Mitrovic krijgt warm welkom in Servische voetbalwedstrijd. Na de uitschakeling in de groepsfase zijn de Serviërs al even terug naar huis. Bij een wedstrijd in de hoogste Servische voetbalklasse werd Aleksandar Mitrovic ontvangen als een ware volksheld. De ex-Anderlechtspits scoorde 2 keer voor zijn land op het WK. Toch werd het een teleurstellend WK voor Servië, maar dat deerde de fans blijkbaar niet toen ze Mitrovic zagen. . Mitrovic krijgt warm welkom in Servische voetbalwedstrijd Na de uitschakeling in de groepsfase zijn de Serviërs al even terug naar huis. Bij een wedstrijd in de hoogste Servische voetbalklasse werd Aleksandar Mitrovic ontvangen als een ware volksheld. De ex-Anderlechtspits scoorde 2 keer voor zijn land op het WK. Toch werd het een teleurstellend WK voor Servië, maar dat deerde de fans blijkbaar niet toen ze Mitrovic zagen.



clock 14:29 14 uur 29.

clock 14:28 14 uur 28. Sterling is terug en krijgt knuffels van zijn medespelers. Sterling is terug en krijgt knuffels van zijn medespelers

clock 14:27 14 uur 27. Sterling traint weer. Raheem Sterling heeft vandaag opnieuw meegetraind met de Engelse selectie die zich op het WK in Qatar voorbereidt op de kwartfinale tegen Frankrijk. De 28-jarige aanvaller miste vorige week zondag de 1/8e finale tegen Senegal omdat hij halsoverkop was teruggekeerd naar Engeland om er zich te ontfermen over zijn familie. Die was immers het slachtoffer geworden van een gewapende inbraak in hun huis in Surrey. Inmiddels is Sterling opnieuw in Qatar en vrijdagnamiddag was hij een van de 25 Engelse internations in het Al Wakrah Sports Complex. Ook aanvaller Callum Wilson, middenvelder Declan Rice en centrale verdediger John Stones, die sukkelden met kwaaltjes, trainden mee. . Sterling traint weer Raheem Sterling heeft vandaag opnieuw meegetraind met de Engelse selectie die zich op het WK in Qatar voorbereidt op de kwartfinale tegen Frankrijk.

De 28-jarige aanvaller miste vorige week zondag de 1/8e finale tegen Senegal omdat hij halsoverkop was teruggekeerd naar Engeland om er zich te ontfermen over zijn familie. Die was immers het slachtoffer geworden van een gewapende inbraak in hun huis in Surrey.

Inmiddels is Sterling opnieuw in Qatar en vrijdagnamiddag was hij een van de 25 Engelse internations in het Al Wakrah Sports Complex. Ook aanvaller Callum Wilson, middenvelder Declan Rice en centrale verdediger John Stones, die sukkelden met kwaaltjes, trainden mee.

clock 11:11 11 uur 11. Zeven extra vliegtuigen voor Marokkaanse fans, maar dat is niet voldoende. In Marokko is er een stormloop gaande op vliegtuigtickets voor vluchten naar Qatar. Marokko speelt zaterdag tegen Portugal. Heel veel Marokkanen willen de eerste kwartfinale ooit van een land uit de Arabische wereld live meemaken. Royal Air Maroc heeft zeven extra vluchten ingelast, maar dat lijkt niet voldoende. Ousama Ouaddich vertelde persbureau Reuters dat hij een ticket heeft voor de wedstrijd, maar geen vliegtuigticket. "Het is frustrerend. Er zijn meer vliegtuigen nodig." Volgens de Marokkaanse voetbalbond mogen nog enkel mensen met een ticket voor de wedstrijd en een geldig visum op het vliegtuig stappen, maar het systeem is niet waterdicht. Veel fans hopen in Qatar nog een stadionticket te kunnen kopen. In grote steden in Marokko zoals Casablanca en Marrakech worden ook mensenmassa's verwacht. Voor de wedstrijd tegen Spanje keken 30.000 fans op grote schermen op het Jmaa al-Fnaa plein in Marrakech. Voor de match tegen Portugal worden minstens evenveel of meer supporters verwacht. . Zeven extra vliegtuigen voor Marokkaanse fans, maar dat is niet voldoende In Marokko is er een stormloop gaande op vliegtuigtickets voor vluchten naar Qatar. Marokko speelt zaterdag tegen Portugal. Heel veel Marokkanen willen de eerste kwartfinale ooit van een land uit de Arabische wereld live meemaken. Royal Air Maroc heeft zeven extra vluchten ingelast, maar dat lijkt niet voldoende. Ousama Ouaddich vertelde persbureau Reuters dat hij een ticket heeft voor de wedstrijd, maar geen vliegtuigticket. "Het is frustrerend. Er zijn meer vliegtuigen nodig." Volgens de Marokkaanse voetbalbond mogen nog enkel mensen met een ticket voor de wedstrijd en een geldig visum op het vliegtuig stappen, maar het systeem is niet waterdicht. Veel fans hopen in Qatar nog een stadionticket te kunnen kopen.



In grote steden in Marokko zoals Casablanca en Marrakech worden ook mensenmassa's verwacht. Voor de wedstrijd tegen Spanje keken 30.000 fans op grote schermen op het Jmaa al-Fnaa plein in Marrakech. Voor de match tegen Portugal worden minstens evenveel of meer supporters verwacht.

clock 09-12-2022 09-12-2022.

clock 07:53 07 uur 53. Qatar ontvangt niet gehoopte bezoekersaantallen. De organisator is teleurgesteld. Tot dusver trokken "maar" 765.000 supporters naar het WK in Qatar. Een pak minder dan de geschatte 1,2 miljoen. Het bezoekersaantal valt tegen, maar de Qatari blijven positief: "Met nog meer dan een week te gaan, komt er een nieuwe golf fans aan voor de kwartfinales." . Qatar ontvangt niet gehoopte bezoekersaantallen De organisator is teleurgesteld. Tot dusver trokken "maar" 765.000 supporters naar het WK in Qatar. Een pak minder dan de geschatte 1,2 miljoen. Het bezoekersaantal valt tegen, maar de Qatari blijven positief: "Met nog meer dan een week te gaan, komt er een nieuwe golf fans aan voor de kwartfinales."

clock 07:23 07 uur 23. FIFA bevestigt dood arbeidsmigrant bij ongeluk op dit WK. De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft gisteren bevestigd dat er tijdens het WK in Qatar een arbeidsmigrant is omgekomen. Een Filipijnse arbeider zou bij een ongeluk tijdens reparatiewerkzaamheden aan het teamhotel van de delegatie uit Saoedi-Arabië gestorven zijn, meldde de sportwebsite The Athletic, waarna de FIFA dat bevestigde. "De Wereldvoetbalbond is diep bedroefd over deze tragedie, de gedachten en ons medeleven gaan uit naar de familie van deze arbeider", liet een woordvoerder weten. De FIFA zei pas verder op de zaak in te kunnen gaan als er meer informatie bekend is. Volgens The Athletic was het slachtoffer, een man van om en bij de veertig, met een heftruck aan de slag, toen het op een helling misliep. Hij zou uit het voertuig gevallen zijn en met zijn hoofd op beton terechtgekomen zijn. Een veiligheidsgordel droeg hij niet. De Qatarese autoriteiten onderzoeken het ongeval. Het lot van arbeidsmigranten in Qatar wordt fel bekritiseerd. Bij de bouw van de WK-infrastructuur (stadions, hotels, wegen,...) in Qatar zijn volgens mensenrechtenorganisaties talloze doden gevallen. De secretaris-generaal van het organisatiecomité van het WK voetbal, Hassan Al Thawadi, sprak onlangs over meerdere honderden overleden arbeidsmigranten. Een werkgroep van de Europese voetbalbond (UEFA) heeft gepleit voor een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten. . FIFA bevestigt dood arbeidsmigrant bij ongeluk op dit WK De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft gisteren bevestigd dat er tijdens het WK in Qatar een arbeidsmigrant is omgekomen. Een Filipijnse arbeider zou bij een ongeluk tijdens reparatiewerkzaamheden aan het teamhotel van de delegatie uit Saoedi-Arabië gestorven zijn, meldde de sportwebsite The Athletic, waarna de FIFA dat bevestigde.



"De Wereldvoetbalbond is diep bedroefd over deze tragedie, de gedachten en ons medeleven gaan uit naar de familie van deze arbeider", liet een woordvoerder weten. De FIFA zei pas verder op de zaak in te kunnen gaan als er meer informatie bekend is.



Volgens The Athletic was het slachtoffer, een man van om en bij de veertig, met een heftruck aan de slag, toen het op een helling misliep. Hij zou uit het voertuig gevallen zijn en met zijn hoofd op beton terechtgekomen zijn. Een veiligheidsgordel droeg hij niet. De Qatarese autoriteiten onderzoeken het ongeval.



Het lot van arbeidsmigranten in Qatar wordt fel bekritiseerd. Bij de bouw van de WK-infrastructuur (stadions, hotels, wegen,...) in Qatar zijn volgens mensenrechtenorganisaties talloze doden gevallen.



De secretaris-generaal van het organisatiecomité van het WK voetbal, Hassan Al Thawadi, sprak onlangs over meerdere honderden overleden arbeidsmigranten. Een werkgroep van de Europese voetbalbond (UEFA) heeft gepleit voor een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten.

clock 08-12-2022 08-12-2022.

clock 19:14 19 uur 14. Boetes voor Servië, Kroatië en Saudi-Arabië. De Kroatische en Servische voetbalbond zijn op het WK tegen boetes van 50.000 en 20.000 Zwitserse frank (ongeveer 50.674 en 20.270 euro) aangelopen. Die kregen ze opgelegd door de FIFA. Ook Saoedi-Arabië moet in de geldbuidel tasten. De FIFA opende een tuchtprocedure tegen de Kroatische instantie omwille van racistische uitspattingen van supporters aan het adres van de Canadese keeper met Servische roots Milan Borjan. Hetzelfde gebeurde met de Servische bond wegens de vlag die voor een wedstrijd getoond werd in de kleedkamer, met Kosovo nog steeds als onderdeel van Servië. Ook moet de Saoedische bond tot twee keer toe een boete van 15.000 Zwitserse frank (15.195 euro) ophoesten naar aanleiding van het slechte gedrag tijdens de matchen tegen Argentinië en Mexico, waarin telkens zes gele kaarten gepakt werden. . Boetes voor Servië, Kroatië en Saudi-Arabië De Kroatische en Servische voetbalbond zijn op het WK tegen boetes van 50.000 en 20.000 Zwitserse frank (ongeveer 50.674 en 20.270 euro) aangelopen. Die kregen ze opgelegd door de FIFA. Ook Saoedi-Arabië moet in de geldbuidel tasten. De FIFA opende een tuchtprocedure tegen de Kroatische instantie omwille van racistische uitspattingen van supporters aan het adres van de Canadese keeper met Servische roots Milan Borjan. Hetzelfde gebeurde met de Servische bond wegens de vlag die voor een wedstrijd getoond werd in de kleedkamer, met Kosovo nog steeds als onderdeel van Servië. Ook moet de Saoedische bond tot twee keer toe een boete van 15.000 Zwitserse frank (15.195 euro) ophoesten naar aanleiding van het slechte gedrag tijdens de matchen tegen Argentinië en Mexico, waarin telkens zes gele kaarten gepakt werden.



clock 07-12-2022 07-12-2022.

clock 12:50 12 uur 50. Zo vierden de Kroatische fans de kwalificatie voor de kwartfinale. Zo vierden de Kroatische fans de kwalificatie voor de kwartfinale

clock 09:54 Ronaldo was gisteren een bevoorrechte getuige van de overtuigende overwinning van zijn landgenoten tegen Japan (4-1). Tijdens het post-wedstrijd-interview met Richarlison feestte de Braziliaanse legende alvast gretig mee. 09 uur 54. Ronaldo was gisteren een bevoorrechte getuige van de overtuigende overwinning van zijn landgenoten tegen Japan (4-1). Tijdens het post-wedstrijd-interview met Richarlison feestte de Braziliaanse legende alvast gretig mee.

clock 06-12-2022 06-12-2022.

clock 23:26 23 uur 26. Paulo Bento stopt bij Zuid-Korea. De kansloze nederlaag van Zuid-Korea tegen Brazilië is de terminus geworden voor Paulo Bento als bondscoach van de Zuid-Koreanen. Het contract van de 53-jarige Portugees liep tot dit WK en Bento houdt zelf de boot af voor een eventuele verlenging. "Mijn toekomst ligt niet in Zuid-Korea. Ik ga nu uitrusten en nadenken." Bento had sinds 2018 de touwtjes in handen. Naar eigen zeggen had hij zijn beslissing al enkele maanden geleden genomen. . Paulo Bento stopt bij Zuid-Korea De kansloze nederlaag van Zuid-Korea tegen Brazilië is de terminus geworden voor Paulo Bento als bondscoach van de Zuid-Koreanen. Het contract van de 53-jarige Portugees liep tot dit WK en Bento houdt zelf de boot af voor een eventuele verlenging. "Mijn toekomst ligt niet in Zuid-Korea. Ik ga nu uitrusten en nadenken." Bento had sinds 2018 de touwtjes in handen. Naar eigen zeggen had hij zijn beslissing al enkele maanden geleden genomen.

clock 15:50 15 uur 50. FIFA klaagt Servië en Uruguay aan. De FIFA heeft Servië en haar fans aangeklaagd na vermeend wangedrag tijdens de wedstrijd tegen Zwitserland. Er werden naar verluidt onder meer anti-Kosovo-leuzen gehoord vanuit het Servische supportersvak. Ook 4 Uruguyanen zijn aangeklaagd na hun gedrag ten opzichte van de scheidsrechter na de wedstrijd tegen Ghana. . FIFA klaagt Servië en Uruguay aan De FIFA heeft Servië en haar fans aangeklaagd na vermeend wangedrag tijdens de wedstrijd tegen Zwitserland. Er werden naar verluidt onder meer anti-Kosovo-leuzen gehoord vanuit het Servische supportersvak. Ook 4 Uruguyanen zijn aangeklaagd na hun gedrag ten opzichte van de scheidsrechter na de wedstrijd tegen Ghana.

clock 05-12-2022 05-12-2022.